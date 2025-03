El S&P Merval y los bonos en dólares caen mientras el mercado exige más señales a Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este jueves que el préstamo del FMI será de u$s20.000 millones , una cifra que no fue confirmada por la vocera del organismo, Julie Kozack. A su vez, el Tesoro realizó una licitación que si bien llegó a cubrir los vencimientos tuvo que convalidar tasas más altas. En ese marco los activos argentinos no reaccionan con solidez al día después, de hecho el S&P Merval cae casi 2% a 2.365.632,760 puntos básicos.

FMI, anuncio de Caputo y más dudas

"Voces oficiales parecían afirmar que los u$s20.000 millones serían de libre disponibilidad de un programa nuevo, que el EFF 2022 es otro programa y que no hay que mezclarlos en el análisis. Con lo cual parecerían confirmar que son u$s20.000 millones total, no más que eso, y resta saber cómo será el cronograma de desembolsos. Aunque ya se econoce que no será todo up front. Igualmente, el FMI señaló que el monto global y el upfront aún no están cerrados", expresaron desde Outlier.