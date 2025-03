Acuerdo con el FMI: lo que resta saber, las confusiones sobre la "libre disponibilidad" y las dudas sobre el dólar

Una mirada similar expresó la economista Lorena Giorgio en su cuenta de X. "Que se cierre un programa por u$s20.000 millones no implica ni de casualidad que el FMI desembolse de entrada ese monto. En los próximos 4 años (duración del EFF) vencen u$s15.000 millones de capital con el Fondo. Es esperable que los desembolsos matcheen con los pagos y la exposición del FMI a la Argentina suba sólo u$s5.000 millones", sostuvo.

Federico Filippini y Javier Casabal, de Adcap, barajan tres escenarios respecto sobre los flujos netos: uno pesimista, uno "probable" y otro optimista. En el escenario "probable", en 2025 se desembolsarían u$s12.000 millones, contra obligaciones de intereses por u$s2.250 millones, mientras que entre 2026 y 2029 las obligaciones de capital e intereses superarían a los desembolsos, redundando así en una nueva deuda neta de u$s5.561 millones.

image.png

"Va a quedar una parte del préstamo, menos de la mitad, que va a engrosar reservas. Eso calma el mercado, más que nada al mercado de bonos, porque al engrosar reservas la capacidad de pago de los bonos soberanos aumenta bastante", expresó al respecto Damián Palais, Financial Advisor de Cocos Capital.

¿Qué dijeron las distintas figuras del Gobierno sobre el anuncio de Caputo?

No obstante, todas estas cuestiones están muy poco claras por el momento. Tras el anuncio de Caputo, desde el Gobierno dejaron trascender que los u$s20.000 millones eran extra a lo que se tiene que refinanciar y que no hay exigencias de metas o condiciones porque ya están sobrecumplidos los ajustes que piden. Además, anticipan que la mayor parte de esos u$s20.000 millones estarían incluidos en el desembolso inicial.

Pero más tarde, el economista y diputado nacional del oficialismo José Luis Espert, aseveró que los u$s20.000 millones comprenden al acuerdo total, a lo cual deben restársele los u$s14.000 millones de vencimientos vigentes durante este período.

"No mezclemos este acuerdo con los vencimientos. Este programa es de u$s20.000 millones y en paralelo están los vencimientos ya vigentes de u$s14.000 millones", intentó explicar al respecto Federico Furiase, mano derecha de Caputo, en una entrevista en A24. El director del BCRA hizo hincapié en que el programa va a mejorar significativamente el balance del Central ya que "con la cantidad de pesos de hoy, que está fija, va a tener u$s20.000 millones más".

Por lo tanto, como "el pasivo ya está saneado y ahora se está recomponiendo el activo", dio a entender que la autoridad monetaria va a tener una mayor capacidad para cumplir con las obligaciones. "Esto cierra con menos inflación y menos riesgo país", profundizó.

Mucha confusión y dudas sobre la política cambiaria

Frente a todas estas versiones, Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews, marcó que hay "mucha confusión con los anuncios y no se entiende cuánto va a ser el desembolso inicial (Espert dice u$s6.000 millones, Caputo sugiere más y el FMI dice que la plata va a venir en cuotas)".

Desde Adcap remarcaron también la ausencia de precisiones sobre la continuidad o modificación del régimen cambiario. En un contexto de fuertes dudas sobre la sostenibilidad del esquema, desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia subrayaron que el nuevo acuerdo con el FMI apenas alcanzaría para cubrir las obligaciones de deuda pública de los próximos 12 meses, pero no para, además, financiar el creciente déficit de cuenta corriente.

En ese sentido, estiman que dicho financiamiento adicional podría provenir de nuevo endeudamiento privado, aunque en marzo ya se empezó e ver un estancamiento del crédito, en un contexto de incremento en la devaluación esperada. " ¿Qué plazos tendrán los desembolsos? ¿Qué restricciones tendrá el Banco Central para intervenir en el mercado oficial y en el paralelo? ¿Qué pasará con la brecha si se elimina el dólar blend? ¿Cómo se financiará el déficit de cuenta corriente?", son las preguntas que todavía se hacen desde la entidad estatal.

"No habrá cambios en la política cambiaria hasta que el equipo económico no esté seguro que no hay ningún riesgo" , aseveró Furiase sobre este tema.

Vale resaltar que ningún miembro del staff realizó declaraciones sobre el nivel del acuerdo, lo que indica que las negociaciones continúan.