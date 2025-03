Ricardo Arriazu, sobre el FMI: "Es un buen anuncio que debe contribuir a que se dejen de vender reservas"

"Si las reservas brutas (del BCRA) se van a u$s50.000 millones es más de lo que yo esperaba. Ahora bien el Fondo no quiere que se usen sus dólares para que huyan los acreedores de la Argentina. Pero si no puedo usar las reservas para qué me sirven", explicó.

Arriazu, que es uno de los economistas de referencia del Gobierno, consideró que "no va a cambiar la política económica" y que el equipo de Caputo "no va a aceptar un sistema como el de 2018", en el cual se aplicaron bandas cambiarias y donde los dólares del Fondo no se podían usar para intervenir.

"Yo creo en un sistema absolutamente libre pero no creo en la flotación mientras el dólar sea la unidad de cuenta" para los argentinos, aseguró el analista, quien sostuvo que la evolución del tipo de cambio "es la variable que más influye en la inflación".

Para Arriazu, "la banda cambiaria es un error"

Arriazu habló en el marco de una charla con clientes del Banco Galicia. En la misma, señaló que la baja de reservas que está registrando el Banco Central en las ultimas semanas se debe "a la pérdida de confianza", que hace que "esté bajando la demanda de dinero".

No obstante, aseguró que "no hay una corrida (cambiaria) a nivel del público" y, por lo tanto, circunscribió el fenómeno a los operadores financieros que están desarmando posiciones de carry trade "porque no saben si le van a cambiar el régimen cambiario".

El consultor consideró que la Argentina va a estar cerrando el acuerdo sin mayores modificaciones en su programa porque va a contar con el apoyo de Estados Unidos, China y Francia. En ese sentido, planteó que el staff del FMI "está comenzando entender" la naturaleza del problema. "Si quieren dejar flotar libremente el dólar y subir las tasas de interés va a haber una hiperinflación. Al presidente le gusta el sistema de bandas. Para mí es un error", aseguró.

Con todo, en un contexto en el que se apliquen bandas cambiarias Arriazu, al igual que otros analistas, dejó entender que la brecha entre piso y techo podría ser pequeña y su evolución podría estar en los niveles similares a los que ocurre actualmente con el dólar oficial subiendo al 1% mensual.