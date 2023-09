Dolarización: la martingala de uno de los economistas de Milei para defender la constitucionalidad

"Impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener", afirmó el juez de la Corte.

No obstante, explicó: "Si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas, ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen ´acá no hay moneda´".

El presidente del máximo tribunal añadió que la moneda de un país "es la que emite". "Puede ser peso o patacón o lo que sea", pero "si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional", enfatizó.

Rosatti aseguró que "hay que tener una moneda que se emita en la Argentina" y remarcó que "esa fantasía hay que terminarla", con respecto a la posible eliminación del peso.

"Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas", se explayó.

En ese sentido rescató la legalidad de la convertibilidad: "Argentina dice ´uno a uno el peso con el dólar´ no es que Estados Unidos diga ´un dólar vale un peso argentino´".

Por tanto, concluyó que "cuando uno dice dolarización habría que ser un poco más preciso y preguntar ´¿qué querés decir con esto?´".

La martingala de Ocampo para defender la dolarización

Al respecto, Ocampo publicó meses atrás un artículo en el diario La Nación en el que se refiere a ese punto de la Constitución, que habla de las “atribuciones” del Congreso. “Según el diccionario de la RAE, atribución significa ‘cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas que las ordenen’”, cita Ocampo en su artículo, para después apuntar: “Atribución, poder o facultad no equivale a mandato, imposición u obligación”.

“Por ejemplo, el artículo 75 inciso 4 dice que es atribución del Congreso ´contraer empréstitos sobre el Crédito de la Nación´ y el inciso 22 ‘aprobar o desechar’ tratados con otras naciones. Obviamente, ni endeudarse, ni firmar tratados internacionales es una obligación. La Constitución deja discreción en manos de los legisladores”, explicó.

Ocampo insiste con que “dolarización es un término genérico que en su acepción más acotada simplemente significa adoptar el dólar como moneda de curso legal en todo el territorio nacional. Esto no necesariamente significa que desaparecería el peso”.

Y argumenta que esa cuestión sería “fácilmente subsanada” si el Congreso “le ordena al Banco Central sellar una moneda de un peso, fijar su valor en relación al dólar y guardarla en una caja fuerte en el sótano de la Casa Rosada”.

Asimismo, el economista mencionó los casos de otros países que dolarizaron, como Panamá, Ecuador y El Salvador, pero en los que sigue en circulación distintas monedas, aunque sin implicancias reales en la economía.

“Otra manera de obviar la supuesta inconstitucionalidad sería proceder como lo hizo Ecuador. Se acuñarían monedas metálicas fraccionarias que circularían de manera paralela y cuyo valor estaría fijado al dólar. Con un poco de imaginación es posible diseñar otras soluciones al problema”, remató Ocampo.