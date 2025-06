El desempleo en la Ciudad trepó al 7,8% en el primer trimestre: ya afecta a más de 130.000 personas

La desocupación en la Ciudad trepó al 7,8% en el primer trimestre del 2025 frente al 7,5% del mismo período del año pasado, según el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA) . Aunque, en la variación intertrimestral el desempleo subió 1,1 puntos porcentuales (p.p. - 6,7% vs. 7,8%).

De la población ocupada, el 11,8% buscó otro trabaja en los últimos 30 días y está disponible. En particular, tres de cada diez personas que tienen una ocupación y están en la búsqueda de empleo se encuentran en condición de subocupación horaria (30,9%).

La tasa de subocupación horaria, que expresa la porción de la población activa que trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y está disponible para trabajar más horas, es de 8,7%, 1,2 pp. por encima de los registros de un año atrás. La distribución de la población subocupada se concentra en el grupo no demandante, es decir, en el de personas que no buscan activamente una ocupación de más horas, por cuanto no presionan en el mercado laboral (61,5%).

Uno de cada cuatro asalariados no tiene descuentos jubilatorios

El 74,5% de la población ocupada trabaja en condición asalariada, idéntica porción a la del primer trimestre del 2024. Mientras que del total de asalariados, el 74,6% cuenta con una cobertura jubilatoria. Esto implica que, uno de cada cuatro integrantes de la población asalariada (25,4%) los empleadores no le efectúan descuentos jubilatorios.

El 71,9% de la población asalariada (se excluye servicio doméstico) tiene simultáneamente descuentos jubilatorios y todos los derechos laborales (vacaciones, aguinaldo, días pagos por enfermedad, indemnización por despido y descuento para la obra social), en tanto que a otro 5,8% le efectúan descuentos, pero solo accede a algunos derechos derivados del trabajo. El 14,8% del total de los asalariados y asalariadas no tiene ni lo uno ni lo otro y el 7,5% solo algún derecho, sin descuentos previsionales.

empleo.webp

Respecto a la distribución de la población ocupada por rama de actividad se concentra en Servicios con el 74,9% del empleo, seguido de Comercio, con 14,7% del total. Por su parte, Industria y construcción involucra el 9,6%.

Este dato muestra una fuerte retracción tras la paralización de la obra pública, la caída de puestos de trabajo industriales y el incremento simultáneo en los puestos de trabajo correspondientes a Servicios.