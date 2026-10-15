El FMI reclama aportes de sus miembros para países de bajos ingresos y vulnerables + Agregar ámbito en









La titular del organismo, Kristalina Georgieva, instó a las potencias a reponer los fondos fiduciarios para la reducción de la pobreza y la atención de catástrofes, alertando que el servicio de la deuda absorbe ya el 14% de los ingresos en las economías emergentes.

Advertencia del FMI: La directora gerente Kristalina Georgieva alertó sobre la creciente brecha entre economías avanzadas y en desarrollo, exacerbada por la IA.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió el miércoles que la evolución económica actual y el rápido avance de la inteligencia artificial amenazan con profundizar la brecha entre las economías avanzadas y las economías de los países en desarrollo, especialmente frente a las fuertes caídas en la ayuda internacional al desarrollo.

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La titular del FMI advirtió que la suba de tasas en las economías avanzadas disparó la factura financiera de los mercados emergentes: el servicio de la deuda pasó de absorber el 6% de sus ingresos fiscales al 14%, aun cuando el volumen total del endeudamiento cedió.

Durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Kristalina Georgieva dejó una advertencia tajante: "El riesgo de divergencia es más peligroso para aquellos que ya están más rezagados". La declaración refleja la inquietud creciente por cómo el deterioro económico global golpea con mayor fuerza a las naciones en desarrollo.

El alza de tasas en economías avanzadas disparó la factura de deuda de mercados emergentes, absorbiendo el 14% de sus ingresos fiscales. Georgieva remarcó el compromiso del FMI en la asistencia financiera y lanzó un llamado urgente a los países miembros: los instó a cumplir con sus aportes al Fondo Fiduciario para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento, la herramienta del organismo que otorga créditos a tasa cero o blanda a las economías más vulnerables.

En esa misma línea, el FMI lanzó un pedido a las potencias globales para recapitalizar el Fondo Fiduciario para la Contención y el Alivio de Catástrofes (CCRT). Este instrumento otorga subvenciones para el alivio y la cancelación del servicio de la deuda a las naciones más pobres y golpeados por emergencias.

El detalle El encarecimiento de los combustibles y los alimentos, la disminución de la ayuda internacional al desarrollo y la menor disposición a realizar inversiones de riesgo están ejerciendo una fuerte presión sobre muchos de estos países, a pesar de años de “duro trabajo”, advirtió Georgieva. El FMI instó a países miembros y potencias a cumplir aportes y recapitalizar fondos de asistencia para economías vulnerables y golpeadas por crisis. Imagen creada con inteligencia artificial Según las últimas proyecciones del organismo, un eventual estancamiento en el rally de inversión por la inteligencia artificial, la presión de la deuda soberana y la escalada bélica en Medio Oriente condicionarán la actividad mundial, cuyo crecimiento se fijó en un modesto 3,1% para 2026, afectando con mayor fuerza a los países en desarrollo. Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, instó al FMI a intensificar sus acciones para combatir las prácticas que distorsionan la competencia, una advertencia que apunta de forma implícita a China.

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