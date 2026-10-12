Luis Caputo llega a Tailandia y busca destrabar la tercera revisión con el FMI + Agregar ámbito en









El ministro se reunirá con Kristalina Georgieva durante las asambleas del Fondo y el Banco Mundial. La Argentina necesita una dispensa por la meta fiscal para acceder a un giro de u$s869 millones.

Luis Caputo participa de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este martes a Bangkok para una serie de reuniones con autoridades de los principales organismos multilaterales. El foco estará puesto en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, todavía sin acuerdo técnico por la tercera revisión del programa vigente.

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La comitiva argentina también estará integrada por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La visita se dará en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el 18 de octubre.

Dentro de esa agenda, uno de los encuentros centrales será con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. La discusión pasa por cerrar la evaluación correspondiente al primer semestre y habilitar luego el tratamiento del caso en el Directorio Ejecutivo, paso indispensable para liberar el desembolso pendiente de u$s869 millones.

La meta fiscal, el principal punto pendiente La revisión quedó atravesada por el incumplimiento del objetivo fiscal acordado con el organismo. Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, frente a una meta de $6,86 billones, con un desvío de $573.974 millones. Por esa diferencia, el equipo económico deberá solicitar un waiver para que el proceso pueda continuar.

En cambio, el Banco Central sí logró cumplir con el objetivo de reservas netas después de que el Fondo flexibilizara esa exigencia. La variación acumulada desde fines de 2024 fue de -u$s3.111 millones, dentro del límite de -u$s8.600 millones establecido para junio.

La llegada de Caputo coincidirá, además, con la publicación de una nueva edición del World Economic Outlook, en la que el FMI actualizará sus estimaciones para la economía argentina. El dato cobrará especial relevancia después de que el Banco Mundial redujera su previsión de crecimiento para 2026 del 3,6% al 2,1%. Los vencimientos y la agenda con los organismos La eventual aprobación del desembolso permitiría compensar parcialmente los últimos pagos realizados al Fondo. La Argentina giró recientemente cerca de u$s795 millones y tiene por delante nuevos vencimientos por u$s865 millones en noviembre y u$s340 millones en diciembre. Caputo también mantendrá reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. A eso se sumarán encuentros del G20 y distintas actividades con ministros de Finanzas y autoridades de bancos centrales. El resultado de las conversaciones en Bangkok será clave para definir los próximos pasos del programa con el FMI. Por ahora, el Gobierno todavía necesita cerrar el acuerdo técnico, obtener la dispensa por la meta fiscal y conseguir luego la aprobación formal del Directorio para acceder a los fondos.