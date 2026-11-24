Con el crédito internacional virtualmente cerrado para el Gobierno, el mercado duda sobre las posibilidades de cumplimiento del programa financiero. Javier Milei comentó a sus allegados que se trata de un “overshooting” y que el mercado se normalizará. El estilo de mando del presidente.

Mercados en alerta: crece la presión sobre Milei y el Gobierno apuesta a que pase la tormenta.

La inestabilidad financiera que vienen mostrando los mercados internacionales golpeó con intensidad la plaza local . Dada la frágil situación que presentan las cuentas externas -las reservas en divisas del Banco Central representan sólo la mitad de las mínimas necesarias, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional -, se abre la perspectiva a corto plazo de una elevada volatilidad , tanto en las tasas de interés como en el dólar, según comentan los operadores.

La huida de títulos emergentes registrada en los últimos días contribuyó a que el riesgo país se ubique por encima de los 1.000 puntos básicos . Se trata del nivel más elevado desde las elecciones legislativas de 2025.

Es claro que, con este diferencial, el mercado financiero internacional está cerrado y, por lo tanto, subsisten las dudas sobre el cumplimiento del programa financiero. Las desfavorables condiciones globales también afectan las emisiones corporativas, reduciendo el flujo de dólares financieros . Durante octubre solo se emitieron poco más de 40 millones de dólares, y en lo que va de noviembre la cifra alcanza apenas los 14 millones. Adicionalmente, desde septiembre no se registran colocaciones de deuda provincial.

Otro problema es la depreciación del real brasileño: cotiza en sus valores más elevados desde comienzos de 2025. La moneda del vecino país se acerca a una paridad de 6 a 1 con la divisa norteamericana, con una devaluación superior al 15% desde que se confirmó el triunfo de Lula da Silva.

Esta nueva paridad otorga una mayor competitividad a las exportaciones brasileñas y augura un importante crecimiento en el gasto de dólares por el turismo de argentinos en Brasil.

La incertidumbre financiera complica al Gobierno y Milei apuesta a que el mercado se normalice.

Debe tenerse en cuenta también que el mayor socio del Mercosur es el principal destino de las exportaciones de manufacturas de origen industrial producidas en Argentina – cerca de un tercio del total -. De esta forma, la previsible mayor dificultad de estas ventas al exterior por las diferencias cambiarias apunta a complicar aún más al sector fabril, con el consiguiente impacto en la producción, el empleo y los salarios – el INDEC informó una caída en la actividad de 2,6% en los primeros nueve meses del año contra igual período de 2025-.

Así, se añade presión sobre el tipo de cambio real, que ya se encontraba en niveles históricamente bajos. Debe tenerse en cuenta que mientras el dólar oficial subió 7,7% en el año, la inflación minorista supera el 26%.

Incertidumbre política

Al viento del frente que sopla desde el exterior se suma la incertidumbre electoral. En este sentido, la tasa forward a la que el Gobierno debería refinanciarse en 2028 se duplicó en el último mes y llegó a 30%.

El temor de ciertos inversores por un cambio de signo político en el próximo gobierno lleva a que asuman pérdidas del 10% al 15% en dólares solo para desprenderse de posiciones de bonos con vencimiento en 2028 y 2029.

Milei confía en una corrección del mercado mientras crecen las dudas sobre la deuda y el dólar. Presidencia

Otro indicador es que la brecha promedio de los dólares alternativos frente al oficial pasó de la zona del 3% a promediar un 8% en las últimas ruedas. Asimismo, el aumento de la brecha entre el dólar CCL y el MEP, que alcanzó los valores más elevados del año, refleja una mayor demanda de divisas por fuera del mercado oficial.

En este marco, el Gobierno enfrenta tensiones para renovar los vencimientos de su deuda en moneda local, ya que el mercado demanda menores plazos. Mientras que hace unos meses el plazo promedio de colocación en las licitaciones del Tesoro rondaba los 18 meses, en la licitación de noviembre cayó a tan solo 4 meses y medio.

Hasta el momento, la estrategia oficial consistió en mantener un dólar "planchado" con tasas en pesos altas (además de otros instrumentos), pero esta política generó un impacto financiero en los balances corporativos.

El costo de financiamiento para las empresas se promedia en torno del 23% anual en dólares según cálculos de Ecolatina, limitando el proceso de inversión productiva. A modo de ejemplo, una empresa que tomó prestado el equivalente a 100 dólares en pesos en marzo de 2024, actualmente adeuda 175 dólares.

En estas condiciones se explica que, según calcula la misma consultora, la inversión hoy se encuentra por debajo de 15% del PBI, un nivel que ni siquiera alcanza a reponer la depreciación del capital - y a mucha distancia de los 25 puntos que se estima debería alcanzar para sostener un proceso de fuerte crecimiento económico -.

Un tema que sigue con particular atención el mercado son los vencimientos del Tesoro que suman $25 billones a fines de noviembre y $37 billones a mediados de diciembre.

El equipo económico deberá decidir para las próximas licitaciones entre dos opciones difíciles. Una es aceptar un costo de financiamiento mayor - con probables sobresaltos de la tasa de interés, para contener el tipo de cambio – justo en momentos en que sube la demanda de dinero por los aguinaldos, entre otros factores-.

La segunda consiste en no renovar parte de los vencimientos de la deuda del Tesoro liberando pesos, pero arriesgando que estos pesos sobrantes presionen a los dólares financieros.

Milei confiado

Frente a este complejo panorama financiero, Javier Milei se manifiesta confiado en que el mercado volverá a normalizarse. Comentó a sus allegados que “se trata de un overshooting” y que, tras esta reacción excesiva, la cotización volverá a bajar, según se comenta en Casa Rosada. Cabe señalar que, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio oficial debería situarse en torno de los 1.800 pesos, de acuerdo con Equilibra.

El jefe de Estado respalda su convicción en que próximamente aumentará el ingreso de dólares. Habrá, se proyecta, un ingreso de divisas por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) – los planes de inversión suman 8.287 millones de dólares para este año y 8.728 millones de dólares para el próximo, según el Ministerio de Economía. Además, recuerda que comenzará a liquidarse la cosecha fina– se estiman unos 4.000 millones de dólares -.

Milei ha manifestado en diversas declaraciones públicas que ratifica su política económica. Una de las críticas de algunos economistas fue, en su momento, a la liberación del cepo para las personas humanas. Desde abril de 2025, los particulares acumulan compras por más de 50.000 millones de dólares. Esta decisión, que nada indica que pueda modificarse, en momentos de turbulencias internacionales y ante un año electoral, puede significar una salida importante de divisas, ejerciendo más presión sobre el dólar, argumentan en la City.

La visión del Presidente es que el programa está siendo afectado por cuestiones exógenas, llámese crisis internacional o incertidumbre política, y considera que su política es la única correcta.

No obstante, en lo inmediato las proyecciones privadas auguran que difícilmente la inflación se ubique muy por debajo de 2% en momentos en que no se vislumbra una recuperación sostenida de la actividad y la preocupación por la pérdida de empleo llega a sus niveles más altos, según las consultoras privadas.

Estilo de mando

En tanto, en materia política hubo una definición importante respecto a Patricia Bullrich. Tanto Javier Milei como la senadora ratificaron en los últimos días la “sociedad” política que los une.

El Presidente está dispuesto a tolerar las diferenciaciones de Bullrich en aras de mantenerla como compañera de fórmula, ya que considera que es la más competitiva para lograr la reelección.

Javier Milei y Patricia Bullrich ratificaron su sociedad política. @PatoBullrich

Y la ex candidata por el PRO se estima evaluó que, si bien mantiene un nivel de apoyo importante, no tiene asegurada la presidencia sólo con este caudal. Aunque algunos sostienen que Patricia definirá su rumbo en marzo.

La decisión de Milei de volver a rescatar a Bullrich, frente a los ataques de sus oponentes internos (que se le adjudican a su hermana Karina y a los primos Lule y Martín Menem) muestra también el estilo de mando presidencial.

De la misma manera que el primer mandatario se mantuvo equidistante en la puja entre Karina y su asesor estrella, Santiago Caputo, en esta oportunidad dejó que siguieran las disputas hasta que él terminó resolviendo el tema.

“Es la forma de Javier de ejercer el mando, deja que se peleen y que sobreviva el más apto o él interviene cuando la cosa se va de carril. Pero mantener estas divisiones le sirven y, después de todo, si hay algo en lo que cree es en la competencia” asegura uno de sus colaboradores más cercanos.