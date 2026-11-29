El país se ubicó en el puesto 127 entre 191 economías, con una expansión prevista por el organismo del 2,1%, por debajo del promedio mundial. Sin embargo, las estimaciones privadas anticipan un desempeño aún más débil.

Qué espera el FMI para la Argentina y los países de la región.

En un contexto de desaceleración de la actividad y sucesivos recortes en las expectativas de crecimiento, la Argentina quedó fuera de las 100 economías con mejores perspectivas de expansión para 2026, de acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El país se posicionó en el puesto 127 entre 191 economías, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,1%, un punto porcentual por debajo del promedio mundial, proyectado en 3,1%.

El escenario podría ser incluso menos favorable si se cumplen las previsiones de las consultoras privadas, que anticipan una expansión inferior al 1% para el cierre del año, en medio de la debilidad del consumo y las dificultades que enfrentan los sectores vinculados al mercado interno.

El ranking internacional está encabezado por Guyana, con una expansión estimada del 22,3%, impulsada por el desarrollo de su industria petrolera. Le siguen Taiwán, con un crecimiento del 10,7%, favorecido por la demanda de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial, y Sudán del Sur, con un 10,5%.

Entre las principales economías del mundo, India lidera las perspectivas de expansión, seguida por China, mientras que Estados Unidos también se ubica por encima de la Argentina. En América Latina, en tanto, las proyecciones del organismo muestran un desempeño heterogéneo.

Paraguay y Perú se ubican por encima de la Argentina, con tasas de crecimiento previstas del 4,5% y 3%, respectivamente. Brasil y Colombia también superarían el desempeño local, con una expansión del 2,2% en ambos casos.

Por el contrario, México crecería un 1,5%; Uruguay, un 1,3%; y Chile, apenas un 0,6%.

Cuánto crecerán las economías de América Latina en 2026

Variación anual del PBI real en 2026, según las proyecciones del FMI:

Paraguay: 4,5%.

Perú: 3%.

Brasil: 2,2%.

Colombia: 2,2%.

Argentina: 2,1%.

México: 1,5%.

Uruguay: 1,3%.

Chile: 0,6%.

Fuente: Visual Capitalist, sobre la base del World Economic Outlook de octubre de 2026 del FMI.

El FMI recortó las perspectivas de crecimiento de la Argentina

La posición del país en el ranking internacional responde, en parte, a la revisión que realizó el organismo multilateral en octubre, cuando redujo en 1,4 puntos porcentuales su previsión de crecimiento para 2026, desde el 3,5% hasta el 2,1%.

De concretarse esta estimación, la economía argentina crecería a menos de la mitad del ritmo registrado en 2025, cuando el PBI avanzó un 4,5%.

Entre los factores que explican el deterioro de las perspectivas se encuentran la menor fortaleza de la demanda interna, las condiciones financieras restrictivas y el proceso de transformación estructural que atraviesa la economía.

A estos elementos se suma un contexto internacional complejo, marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el encarecimiento de la energía y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento.

Sin embargo, el recorte aplicado a la Argentina contrasta con la estabilidad de las previsiones a escala global. En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), el FMI mantuvo en 3,1% su estimación de crecimiento mundial para este año.

La actividad económica enfrenta una recesión técnica

El deterioro de las expectativas también encuentra correlato en los últimos indicadores oficiales. Los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), anticipan que la economía habría registrado dos trimestres consecutivos de contracción, lo que configura una recesión técnica.

Tras retroceder un 2,5% mensual en julio, la actividad registró una recuperación del 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre. No obstante, estas mejoras resultaron insuficientes para compensar la caída inicial.

La evolución del PBI durante el tercer trimestre se conocerá oficialmente el próximo 16 de diciembre, mientras que el 21 del mismo mes se difundirá el EMAE correspondiente a octubre.

Pese a este escenario, las expectativas apuntan a una recuperación hacia finales del año. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas proyectan un crecimiento desestacionalizado del 2% durante el cuarto trimestre.

A diferencia del FMI, los economistas que participan del REM estiman que el PBI argentino crecerá apenas un 0,7% en 2026, lo que representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.