El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,5% en agosto, apenas por encima de los 58,2% de julio y por debajo del nivel de 2025, que fue de 59,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Industria: cuatro de cada diez máquinas continuaron paradas en agosto
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