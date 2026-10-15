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15 de octubre 2026 - 16:05

Industria: cuatro de cada diez máquinas continuaron paradas en agosto

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,5% en agosto, apenas por encima de los 58,2% de julio y por debajo del nivel de 2025, que fue de 59,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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