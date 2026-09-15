La industria manufacturera redujo la utilización de su capacidad instalada durante julio, en un fiel reflejo de la fuerte caída de la producción que se verificó en dicho mes. Por noveno mes consecutivo el sector operó a menos de un 60% de su potencial máximo.
La industria redujo el uso de capacidad instalada en julio: por noveno mes seguido se ubicó debajo del 60%
El INDEC informó que la industria operó al 58,2% de su potencial máximo. En julio de 2025 la cifra había sido de 58,4%, mientras que en junio de este había sido de 59,1%.
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Este martes el INDEC informó que la industria usó el 58,2% de su capacidad instalada en el séptimo mes del año. La cifra fue 0,2 puntos porcentuales inferior a la del mismo mes de 2025 y se ubicó 0,9 p.p por debajo del nivel de junio.
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