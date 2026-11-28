La reconfiguración de la economía ya impacta en el entramado productivo, con 31.500 empleadores menos en tres años y fuertes diferencias sectoriales. Advierten que la transición requiere políticas para sostener la industria, facilitar la reconversión y evitar una mayor pérdida de capacidades productivas.

La economía cerró el tercer trimestre en terreno negativo, en medio de la persistente debilidad de la industria y el comercio.

La transformación de la economía argentina empieza a mostrar sus efectos sobre el entramado productivo. La recuperación de la actividad desde 2023 tiene sectores ganadores -como la minería y el agro- y otros perdedores -como la industria, la construcción y el comercio-. En ese contexto, la cantidad de empleadores se redujo un 6,2% , sobre todo entre las pequeñas empresas, en paralelo con una fuerte destrucción de empleo registrado. Ahora bien, el desafío es evitar que la reconfiguración de la economía profundice la distancia entre los sectores dinámicos y aquellos que todavía no consiguen adaptarse al nuevo esquema de precios relativos.

Entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2026, la cantidad de empleadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo se redujo en 31.573 unidades (-6,2%) . El retroceso alcanzó a todos los estratos, pero se concentró especialmente en las empresas de menor tamaño: las unidades de entre uno y cinco trabajadores explicaron el 84,5% de las bajas, mientras que, si se amplía el universo a las compañías de hasta 50 empleados, la proporción alcanza el 98%. Cabe señalar que, como ya precisó Ámbito, las firmas suelen reducir su estructura al mínimo antes de desaparecer .

La evolución de la actividad también refleja las dificultades para consolidar una recuperación extendida. En septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una mejora del 1,1% mensual , después de la caída del 2,5% en julio y el avance del 0,4% en agosto. Sin embargo, el resultado no alcanzó para revertir la tendencia del tercer trimestre, que cerró con una contracción del 1,8% respecto del período anterior, según los datos del EMAE. De esta manera, la economía habría acumulado dos trimestres consecutivos de caída y entrado en recesión técnica .

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la actividad se ubicó apenas 1% por encima del mismo período de 2025 . A su vez, en septiembre quedó 3,9% arriba de noviembre de 2023 , el mes previo al inicio de la gestión de Javier Milei.

Como viene explicando este medio, el crecimiento es heterogéneo . Desde noviembre de 2023, la minería acumuló un crecimiento del 28,3% , seguida por la intermediación financiera, con el 23,9%; hoteles y restaurantes, con el 18,8%; y el agro, con el 15,1%. En contraste, la industria manufacturera retrocedió un 6,9% y la construcción, un 10,9% . El turismo internacional también registró una caída del 20,4%.

En ese sentido, el economista Jorge Carrera, exvicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), identifica dos grandes polos que responden de manera distinta a la configuración actual de precios relativos. Por un lado, los sectores dinámicos, con capacidad para crecer incluso con un tipo de cambio real relativamente apreciado y generar una oferta importante de divisas, aunque con menor intensidad en la creación de empleo. Por otro, la industria, el comercio, la construcción y buena parte de los servicios, que necesitan mejores condiciones de competitividad cambiaria para sostener su actividad.

La producción industrial avanzó un 0,7% mensual, pero la mejora no alcanzó para revertir una tendencia contractiva que ya lleva 21 meses. Además, desde noviembre de 2023, apenas cinco de las 16 ramas industriales relevadas consiguieron ubicarse en terreno positivo.

Entre las actividades que lograron crecer se encuentran otros equipos de transporte, con una suba acumulada del 9,5%; refinación de petróleo y derivados, con el 8,3%; alimentos y bebidas, con el 5%; y sustancias y productos químicos, con el 2,3%. Del otro lado, los productos textiles registraron una caída del 34,5%; maquinaria y equipo retrocedió un 29,3%; productos de metal cayó un 26,1%; y caucho y plástico, un 22,2%.

Para Carrera, la distancia entre ambos polos también responde a la orientación de los incentivos productivos. En particular, cuestionó: "La política industrial del gobierno (básicamente el RIGI) es bastante peculiar: concentra importantes incentivos fiscales en los sectores donde ya tenemos fuertes ventajas comparativas, acentuando la bipolaridad de la economía. No hay nada para el resto".

En esa línea, advirtió que la velocidad de reasignación de los factores productivos hacia las nuevas actividades pudo haber sido sobreestimada. La posibilidad de que el capital y los trabajadores se trasladen rápidamente entre sectores y regiones no se verifica de la misma manera en la práctica. "La destrucción de empresas, empleos y capacidades productivas es rápida; la creación alternativa es mucho más lenta", señaló.

Esa diferencia explica por qué el crecimiento de las actividades vinculadas con los recursos naturales no necesariamente se traduce en una mejora generalizada de la economía. Asimismo, la Fundación Mediterránea hace énfasis en que la reducción de empleadores, especialmente entre las empresas de menor tamaño, se explica porque estas cuentan con menos herramientas financieras y productivas para afrontar los cambios.

El costo de la transición y las herramientas para sostener la actividad

La pérdida de más de 31.000 empleadores desde 2023 es otro de los indicadores que permiten dimensionar el costo de esta transformación. Frente a este escenario, Carrera propone combinar una política macroeconómica que mejore gradualmente la competitividad con instrumentos específicos para los sectores que quedaron rezagados. Una de sus primeras recomendaciones es avanzar hacia un tipo de cambio real general moderadamente más alto, dentro del esquema de bandas y mediante una flotación administrada que permita acelerar la acumulación de reservas.

"Esto no implica abandonar las anclas fiscal y monetaria. Al contrario, contribuiría a reducir la probabilidad (que hoy es creciente) de una corrección cambiaria abrupta que termine generando una inflación mayor que la actual", explicó.

A esa política transversal le sumaría una diferenciación sectorial del tipo de cambio real efectivo, mediante instrumentos arancelarios y no arancelarios selectivos, temporarios y condicionados a resultados. No se trata de establecer tipos de cambio nominales múltiples. "Me refiero al tipo de cambio real que efectivamente enfrentan productores, exportadores, importadores y consumidores, una vez incorporados los aranceles, las retenciones y las medidas no arancelarias que modifican los precios relativos que enfrenta cada sector", precisó.

La propuesta del economista también incluye revisar los incentivos del RIGI para fortalecer los encadenamientos productivos locales. Entre las alternativas mencionó promover proveedores nacionales, infraestructura compartida, investigación y desarrollo y la incorporación de trabajadores provenientes de las actividades desplazadas. En ese proceso, señaló que YPF podría tener un papel relevante por su participación en algunos de los principales proyectos del régimen.

"Se trata también de promover encadenamientos interregionales en petróleo y minería que permitan extender las cadenas de valor e incorporar pymes y empresas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc. Si algo han desarrollado las pymes y las empresas de bienes de capital argentinas es capacidad de adaptación a contextos cambiantes", subrayó.

Por último, el economista planteó la necesidad de ampliar el financiamiento para la reconversión empresarial y el aumento de la productividad, mediante líneas de crédito e incentivos temporarios destinados a incorporar tecnología, reorganizar procesos productivos y capacitar trabajadores.

En ese sentido, la Fundación Mediterránea señala que la estabilización macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para consolidar un crecimiento sostenido. Entre las asignaturas pendientes identifica la elevada inflación en dólares y la necesidad de reducir los costos estructurales de producción, mejorar la competitividad, ampliar el acceso al crédito y dar mayor previsibilidad a las reglas de juego.

"Si se logra recuperar o reconvertir una parte de las empresas que cerraron o están en riesgo de hacerlo, el retorno económico, social e incluso fiscal de ese gasto podría ser muy elevado. Preservar y reconvertir empresas económicamente viables también significa preservar bases tributarias", concluyó Carrera.