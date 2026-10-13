Inflación de septiembre: cuáles fueron los productos básicos que más subieron en el mes + Agregar ámbito en









Impulsados por verduras, tarifas y prepagas, los precios estacionales y regulados lideraron la inflación de septiembre tras el impacto estacional del mes.

Cuáles fueron los productos básicos que más subieron en el mes.

En septiembre, la inflación se situó en el 1,9% mensual. Por encima del promedio general se ubicaron cinco divisiones, lideradas por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 3,1%. Le siguieron Educación, con una suba del 3%; Comunicación, con un 2,5%; Salud, que avanzó un 2,4%; y el rubro de mayor peso en la canasta, Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se posicionó levemente por encima del nivel general con un 2%.

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El análisis desagregado del IPC revela que la dinámica inflacionaria estuvo impulsada principalmente por el comportamiento de los productos Estacionales, que anotaron una suba del 2,9%, ubicándose como la categoría de mayor incremento en el mes. Detrás se posicionaron los precios Regulados (tarifas y servicios públicos), con una variación del 2,3%, mientras que la IPC núcleo mostró una evolución más moderada del 1,7%.

Asimismo, al observar la apertura entre rubros, la presión sobre el indicador general provino del sector de los Servicios, que trepó un 2,4% frente al 1,7% registrado en el universo de los Bienes. En el mapa regional, el impacto del costo de vida no fue uniforme: el Gran Buenos Aires (GBA) y la Región Pampeana encabezaron las subas con un 2% mensual, superando levemente el promedio nacional del 1,9%, mientras que la Patagonia registró la menor variación del país, con un 1,4%.

Productos básicos: qué fue lo que más aumentó Dentro de los productos básicos que más aumentaron en el mes se encuentran el tomate redondo que en septiembre el kilo pasó a valer $4.038,58 desde los $3.011,77 de agosto, lo que implicó una suba del 34,1%, le siguieron en el podio la cebolla por kilo que subió 24,6% y aumentó de $2.163,96 a $2.696,23. Completó el TOP3, la batata que en septiembre se la consiguió por $2.527,10 desde los $2.245,67 con una suba del 12,5%.

En cuanto a lo que más subió en el mes, la economista Rocío Bisang de GMA Capital subrayó que septiembre tiende a ser un mes donde "la estacionalidad juega un poco en contra, y eso se vio reflejado en los precios". "En este contexto, los precios estacionales avanzaron 2,9%, impulsados principalmente por las verduras. A su vez, los precios regulados también aportaron su cuota a la dinámica del mes, con aumentos en tarifas de servicios públicos, educación y prepagas", analizó.

Por su parte, desde Puente revelaron que la inflación núcleo quedó en 1,7% mensual, al igual que nuestra propia medida de inflación subyacente. "Consideramos que ésta es la velocidad crucero de los precios a la que se moverá el IPC durante los próximos meses, incluso un par de décimas más también", detallaron.

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