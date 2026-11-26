La inflación de alimentos que releva LCG mostró una leve suba de 0,1% en la cuarta semana del mes. La mayoría de las consultoras estima que el IPC se ubicaría cerca del 1,8%.

La evolución de la inflación no sigue una trayectoria lineal. En los últimos meses registró dos aceleraciones y en octubre superó el 2% por primera vez desde julio. Sin embargo, las estimaciones privadas anticipan que el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre podría volver a ubicarse por debajo de ese umbral.

La inflación semanal de alimentos de LCG fue del 0,1% en la cuarta semana del mes. Se trata del menor aumento desde la caída registrada en la última semana de octubre. Las verduras anotaron una baja del 2,5% y compensaron parcialmente la suba de las bebidas.

La mayoría de las consultoras estima que la inflación se ubicaría cerca del 1,8%, aunque las mediciones más pesimistas la ubicaron por encima del 2%.

En el Gran Buenos Aires, la inflación está "bastante tranquila", según precisaron desde C&T Consultores . " Creo que va a dar abajo de 2% , ya que el Cyber Monday de la primera parte del mes creo que ayudó. Asimismo, las bajas en frutas y verduras que venían muy fuertes en los últimos meses, con lo cual eso me parece que ayudó. Y noviembre es un mes que estacionalmente es bastante tranquilo", precisó a Ámbito Camilo Tiscornia, economista de esa consultora.

El comportamiento de los precios durante la tercera semana mostró diferencias entre las divisiones que componen el relevamiento. Las mayores incidencias positivas provinieron de Restaurantes y hoteles, Salud y Equipamiento y mantenimiento del hogar , según el relevamiento de la consultora PxQ.

En Restaurantes y hoteles, los principales aumentos se registraron en el almuerzo consumido fuera del hogar, con una suba del 1,3%; los hoteles, con un 1,5%; y las comidas preparadas para llevar, con un 0,5%.

En Salud, se destacaron los servicios médicos para pacientes externos, que avanzaron un 2%, mientras que los antihistamínicos aumentaron un 0,8% y los analgésicos, un 0,4%. Por su parte, en Equipamiento y mantenimiento del hogar sobresalieron los acondicionadores y suavizantes para ropa, con un incremento del 2%; los limpiadores y desengrasantes, con un 1,5%; y los detergentes y jabones para ropa, con un 0,7%.





Mariano Fuchila

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el comportamiento fue prácticamente estable, con una variación negativa del 0,02%. Los mayores incrementos se observaron en la banana (+5,4%), las frutas cítricas (+4%) y las papas y otros tubérculos (+1,8%). En sentido contrario, la cebolla y el ajo retrocedieron un 8,9%, el tomate redondo cayó un 2,8% y otras frutas bajaron un 0,8%. Pese a esa estabilidad semanal, el rubro acumula un aumento del 1,2% en noviembre respecto del promedio de octubre, según PxQ.

El desempeño de la carne, en tanto, fue errático: en el mercado mayorista, los precios cayeron un 3,8%, la segunda baja consecutiva, mientras que en las últimas cuatro semanas acumularon un retroceso del 0,5%. En góndola, en cambio, subieron un 0,11%, en línea con el 0,12% de la semana previa. Esto indica que "la baja mayorista aún no llega al mostrador", destacaron desde EcoGo.

"Los regulados quedaron en 0,0% por segunda semana: los ajustes de tarifas entraron en la primera semana. Los estacionales bajaron 0,21%, porque la caída de las verduras pesó más que la suba de las frutas, y el núcleo avanzó 0,08%. Con la ponderación por producto el nivel general da 0,03% (publicado: 0,03%)", precisaron.

La proyección de inflación para noviembre se ubica por debajo del 2%

La estimación mensual de PxQ anticipa una inflación del 1,8% para noviembre, lo que implicaría una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al registro de octubre. En tanto, desde EcoGo prevén un nivel idéntico y desde LCG señalaron que podría ubicarse entre el 1,7% y el 1,8%.

La medición más abultada fue la de Equilibra, que registró un 2,1% hasta la tercera semana de noviembre, aunque resta conocer el dato de la cuarta, que cierra este viernes, según manifestaron al cierre de esta nota.

En la comparación interanual, el indicador pasaría del 33,1% de octubre al 32,3% estimado para noviembre, según el monitor de PxQ.

El relevamiento semanal, por su parte, ubicó a la cebolla y el ajo entre los principales factores que compensaron las subas del período, con una incidencia negativa del 30,6%. En el otro extremo, el almuerzo consumido fuera del hogar encabezó las contribuciones positivas, con un 19,3%. Pese a ello, en diciembre se espera una mayor presión por cuestiones estacionales de fin de año.