Una inflación subyacente que se mantiene por encima del 3% y una economía que sube con fuerza a pesar de la suba de los combustibles son el combo ideal para que la Reserva Federal retome el rumbo alcista en las tasas.

La inflación en EEUU volvió a dar señales de que está lejos de desacelerar, por lo que el mercado ya asume un incremento de la tasa por parte de la Reserva Federal (Fed) el próximo 9 de diciembre, en un contexto en que la economía norteamericana se prepara para el impacto que causará la nueva ronda de aranceles que anunciará la administración de Donald Trump a sus principales socios comerciales.

Según el Índice PCE —el medidor de precios predilecto por la Fed —, la inflación fue de 3,8% interanual en octubre, un leve incremento respecto al mes previo. A nivel subyacente, el aumento fue de 3,3%, por encima del 3,1% registrado en septiembre. En términos mensuales, el PCE arrojó una suba general de 0,3%, al igual que la subyacente.

El dato está muy por encima de la meta del 2% del banco central norteamericano y de la previsión de la inflación para 2027, que es del 2,5%.

El dato se conoció en paralelo a la segunda revisión del dato de actividad del tercer trimestre , que arrojó una suba de 4,3%, muy por encima de la estimación del mercado, que esperaba 3,4%, y casi duplicando el incremento de 2,2% del tercer trimestre.

Bradford Smith , gestor de carteras en Janus Henderson , explicó que se trata de un "dato sólido" que indica que la economía estadounidense "sigue siendo bastante robusta" .

El problema, sin embargo, es que la inflación subyacente "continúa en una tendencia alcista, al mismo tiempo que existen preocupaciones en torno a la estabilidad de la expansión de la inteligencia artificial (IA)".

La próxima decisión de la Fed será el 9 de diciembre. Federal Reserve

Una suba descontada, pero la segunda está en duda

En su informe diario, el banco suizo UBS planteó que este escenario "sugiere que es probable que se produzcan más subidas de las tasas de interés en el futuro, con un mayor riesgo de aumentos consecutivos o de un incremento de gran magnitud si la inflación resulta persistente".

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó esta semana que no descartaría subidas consecutivas "si fuera necesario", mientras que el titular de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que "todas las opciones" están sobre la mesa para la reunión de política monetaria de diciembre del banco central.

Por su parte, Smith agregó: "Dada la dependencia de la economía del efecto riqueza, la Fed tendrá que determinar cada vez más cuánto endurecimiento de las condiciones financieras está dispuesta a tolerar antes de que esté dispuesta a dejar de lado los aumentos reales de las tasas. El mercado está poniendo a prueba el 'Fed put"'.

Por su parte, el economista del banco ING, James Knightley, planteó que "el crecimiento sólido, un nivel de empleo digno y la elevada inflación apuntan a la necesidad de que la Reserva Federal aplique nuevas medidas de endurecimiento monetario".

Sin embargo, planteó que "la caída de los precios de las materias primas y el entorno de débil crecimiento salarial sugieren que la Reserva Federal no necesita tomar medidas agresivas", ya que los salarios crecieron apenas 3,1% interanual —por debajo de la inflación—, y la gasolina bajó u$s1 el galón respecto a su pico de septiembre.

Según el FedWatch de CME Group, el mercado asigna un 96% de probabilidades de que haya un incremento de 25 puntos el 9 de diciembre, mientras que para la reunión de enero, hay un 43% de chances de que la tasa se mantenga estable luego del incremento el mes previo. Por su parte, el 55% restante proyecta otro incremento de 25 puntos.