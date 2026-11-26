Respiro en las expectativas: la inflación anual esperada por los argentinos retrocedió al 30% en noviembre + Agregar ámbito en









En el desglose por regiones, un informe de la Universidad Torcuato di Tella reveló que las perspectivas en GBA permanecen más altas que en el interior del país.

La población moderó sus expectativas de inflación, según un informe de la UTDT.

Las expectativas de inflación anual se moderaron entre la población y retrocedieron a un promedio de casi el 30% durante el corrirente mes de noviembre. No obstante de acuerdo al reciente relevo, las perspectivas en el Gran Buenos Aires (GBA) se sostienen más altas que en el interior del país.

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Los datos se desprenden de un reciente informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), donde la inflación esperada para los próximos 12 meses pasó de un 35,9% durante octubre al 29,7% de noviembre. En tanto, la mediana se ubicó al 30%.

Sebastián Auguste, director del CIF, aseguró que la variación "representa una disminución respecto de octubre, que ubica nuevamente a la inflación esperada en niveles similares a los de septiembre", cuando fue de 29,8%.

A su vez, el boletín técnico menciona que, en términos interanuales, el IPC acumulado esperado se mantuvo prácticamente sin cambios frente a la cifra del 2025. Sin embargo, la mediana de respuestas sí registra un salto del 23% al 30%.

Inflación esperada para octubre y segmentación por zonas Por otro lado, el ejecutivo de la UTDT indicó que la inflación mensual esperada en noviembre es similar a la de octubre: 3,45% y 3,39%, respectivamente. "La mediana disminuye de 3% a 2%, mientras que la mayor variación en el promedio se observa en el horizonte anual", expresó.

Segmentado por regiones, las expectativas son mayores en GBA (31,8%), seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (29,2%) y el Interior (28,8%). En comparación con el mes anterior, se observa una disminución en las tres regiones. "Por ingresos, la inflación esperada disminuyó en ambos grupos, especialmente en los hogares de menores ingresos", dijo Auguste. En los de mayores ingresos, el promedio pasó de 34,9% a 29,5%, al tiempo que en los hogares de menores ingresos cayó de 38,3% a 30,2%.