La inflación se aceleró a 1,9% en septiembre y acumula un alza de 23,6 en el año, según INDEC Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor aumento durante septiembre (+3,1%), mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas sufrieron un avance de 2% debido al componente estacional de las verduras.

La inflación se aceleró a 1,9% en septiembre, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mes previo, y acumula un alza de 23,6% en lo que va del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las divisiones con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,1%), seguida por Educación (+3%). Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas sufrieron un avance de 2% debido al componente estacional de las verduras.

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A nivel interanual la variación fue de 33,4%, mientras que las divisiones con mayores aumentos en los últimos doce meses fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un salto de casi 50% (49,1%) ante el aumento de los alquieres y los servicios; seguido de Educación con una suba de 39,9% y Comunicación, con el 37,3%.

"El dato positivo es la inflación Núcleo, que bajó a 1,7% desde 1,8% y quedó por debajo del nivel general. Es decir, la aceleración vino de componentes volátiles y de tarifas, no de la tendencia de fondo de los precios", resaltaron desde Cohen.

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