La actividad económica creció 4,6% en diciembre pero se contrajo casi 3% en el 2024

Actividad económica: cuáles fueron los sectores más destacados en 2024

En detalle, el estudio de la consultora Orlando Ferreres, reveló que de los once sectores evaluados, siete tuvieron un crecimiento y cuatro registraron caídas en diciembre. El sector con el mejor desempeño fue el de “intermediación financiera”, con un aumento del 16,2% en diciembre. No obstante, la mejora no fue suficiente para compensar los resultados negativos de meses previos, por lo que el sector terminó el 2024 con una caída del 2,4%, según el informe.