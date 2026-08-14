Los bancos podrían prestar u$s6.000 millones tras la nueva flexibilización, afirmó Federico Furiase

El secretario de Finanzas destacó el impacto positivo que la iniciativa oficial podría tener sobre la economía, en particular el sector de la construcción.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , destacó que el objetivo de la flexibilización de los créditos en dólares que ayer anunció el Ministerio de Economía es " canalizar parte del aumento del ahorro en dolares hacia la inversion en la economía real ", principalmente la construccion. Se trata de un iniciativa que, argumentó el funcionario, podría mejorar las condiciones de los créditos hipotecarios , aunque descartó la posibilidad de que haya préstamos hipotecarios en dólares.

"El ahorro financia la inversion y esa es la única manera de crecer de manera sostenida , incrementando la productividad, los salarios reales y el crecimiento. En esa lógica macroeconomica se enmarca esa medida", afirmó Furiase.

Aseguró que "el potencial que hay para que los bancos presten todo lo que pueden prestar en dolares es de u$s6.000 millones ", número que podría aumentar, argumentó, ya que esa estimación se realizó con el nivel actual de depósitos en dólares.

Esta decisión "va a aumentar la remuneracion de los ahorros en dólares" , producto de su mayor uso para la intermediación financiera. Por ese motivo, no descartó un incremento en el nivel depósitos en la divisa norteamericana, potenciado además, según Furiase, por la ley de inocencia fiscal, que "busca potenciar el ahorro en dolares" .

El funcionario del Palacio de Hacienda aseguró que esta iniciativa "va a generar más actividad en la economía real" , principalmente en la construcción. "Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios claramente van a calificar para este tipo de prestamos en dolares para personas juridicas y esa es una manera de generar credito para la oferra de la construcción y el crédito hipotecario", afirmó a Radio Rivadavia.

Además, destacó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se está analizando financiar la demanda del credito hipotecario, para que los bancos puedan préstamos de este tipo "a tasas razonables". Una de las formas en que podría hacerse, explicó, es mediante la licitación de plazos fijos de entre 1 a 3 años a los bancos. "El problema del crédito hipotecario es que no hay financiamiento".

"Lo importante es generar las condiciones para que bajen las tasas de interes de manera sostenida", planteó.

De todas maneras, descartó la posibilidad de solicitar un crédito hipotecario en dólares por parte de los ciudadanos de a pie. "Se mantienen las restricciones macroprudenciales", afirmó.

La construcción es el tercer sector en importancia en cuánto a mano de obra empleada dentro de la economía, con el 8,4% de los trabajadores, según los últimos datos de INDEC. El rubro es uno de los más golpeados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, producto del ceso a la obra pública. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026 — últimos datos oficiales —, la construcción cayó un 20%.

Sin medidas contra la morosidad

En otro momento de la entrevista radial, Furiase fue consultado sobre los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, que reconoció ayer en conferencia de prensa que son "abusivas" las tasas de entre 400% y 700% que cobran algunas fintech y billeteras digitales. "Si se confirman esas tasas, claramente (lo son)".

Sin embargo, destacó que lo que el equipo económico busca hacer es "tener una macro estable, bajar la inflación y el riesgo pais". Y ahondó: "Todo eso generó una baja muy significativa de las tasas de interés y en ese contexto los bancos estan haciendo un proceso de refinanciación a tasas mas bajas".

Enfatizó que la mora "es un proceso que se tiene que resolver entre privados" y afirmó que si el gobierno interviene corre el riesgo de caer en lo que en la literatura económica se llama "riesgo moral". Y desarrolló: "Si el estado se mete en ese contexto esta usando la plata de los impuestospara beneficiar a un sector en particular en detmriento de otro".

Por esa razón, afirmó que "lo importante es generar las condiciones para que bajen las tasas de interes de manera sostenida".

Consultado sobre si el BCRA no debería reducir el nivel de encajes bancario para aliviar el costo del crédito, afirmó: "Ese es un tema del BCRA sobre el cual no puedo opinar". Sin embargo, acto seguido aclaró que "el Central no va a tomar una medida puntual para resolver la mora".