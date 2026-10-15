Plazo fijo tradicional vs. plazo fijo UVA: como saber cuál me conviene más

Si bien estas dos modalidades parten de la misma base, tienen condiciones diferentes que hay que comparar antes de invertir.

El plazo fijo tradicional mantiene su puesto como una de las inversiones más comunes del mercado, pero vale la pena considerar también la modalidad UVA.

Con los precios y las tasas de interés en movimiento, elegir dónde dejar los ahorros requiere mirar algo más que el porcentaje que ofrece un banco. Un plazo fijo tradicional permite conocer de antemano cuánto se va a cobrar al vencimiento, mientras que uno UVA ajusta el capital según la inflación. Esa diferencia puede cambiar el resultado de la inversión.

La decisión también depende de cuándo se va a necesitar el dinero. El plazo fijo tradicional suele permitir recuperar el dinero en un período más corto , mientras que el UVA exige aceptar un compromiso más largo .

El plazo fijo tradicional consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado. Al vencimiento, el banco devuelve el capital inicial más los intereses calculados con la tasa acordada al momento de la operación. En pesos, el plazo mínimo habitual es de 30 días.

La principal ventaja es que el rendimiento se conoce desde el principio . Si una entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20% y el depósito se mantiene durante 30 días, se puede calcular el interés que se cobra al final. El resultado depende de la tasa contratada y del plazo elegido.

La contra aparece cuando la inflación supera el rendimiento. Si el dinero aumenta, pero los precios suben más durante el mismo período, la ganancia puede no alcanzar para conservar o aumentar el poder de compra. En ese escenario, el saldo final es mayor en pesos, aunque permita comprar menos bienes y servicios.

Cómo funciona el plazo fijo UVA

El plazo fijo UVA tiene otra lógica. En vez de depender únicamente de una tasa fija en pesos, el capital se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Esta unidad se actualiza de acuerdo con el CER, que sigue la evolución de los precios. Al finalizar la operación, el banco devuelve el equivalente en pesos de las UVA acumuladas, más la tasa adicional que se haya pactado.

Eso significa que el monto final depende de cómo evolucione el índice durante el período de inversión. Si los precios aumentan, el valor de las UVA también sube. Esta alternativa busca proteger el poder adquisitivo del capital frente a la inflación.

La principal diferencia con el tradicional es el tiempo que hay que esperar. El plazo mínimo de un depósito UVA es de 90 días. Esto implica que el dinero queda comprometido durante tres meses, un período más largo que los 30 días habituales del plazo fijo tradicional.

También existe una modalidad UVA precancelable, aunque retirar el dinero antes de cumplir el plazo contractual implica cobrar una tasa diferencial, en lugar del rendimiento asociado al ajuste UVA previsto para el vencimiento.

Qué tener en cuenta antes de elegir

La comparación tiene que hacerse con el mismo capital y horizonte de inversión. No alcanza con enfrentar la TNA de un plazo fijo tradicional con el porcentaje adicional que paga uno UVA, porque son rendimientos calculados de manera diferente.

En el primero, la tasa se aplica sobre el capital en pesos. En el segundo, el capital se ajusta según el valor de las UVA y se suma el interés adicional.

El dato más importante para evaluar ambas opciones es la inflación esperada durante el período en el que el dinero va a permanecer depositado. El último dato disponible al 15 de octubre es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que registró una suba del 1,9% mensual.

También hay que mirar la tasa que ofrece cada banco. Las condiciones cambian entre entidades y pueden actualizarse, por lo que conviene consultar el comparador del BCRA antes de invertir.

Para el plazo fijo tradicional, esa revisión permite estimar cuánto se cobrará al vencimiento. Para el UVA, es necesario verificar el plazo mínimo, la tasa adicional y las condiciones de precancelación, si están disponibles.