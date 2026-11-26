Las diferencias no pasan solo por las ganancias: también entran en juego la disponibilidad del dinero, los límites operativos y las garantías.

El mercado financiero presenta diferentes opciones para quienes buscan administrar sus ingresos y mantener el poder de compra.

Los ahorristas argentinos tienen nuevas alternativas para intentar obtener rendimiento por los pesos que mantienen en sus cuentas. En noviembre de 2026, algunas billeteras virtuales y cuentas remuneradas elevaron sus tasas hasta el 25% nominal anual (TNA), un porcentaje que supera las propuestas de buena parte de los bancos tradicionales para los depósitos a plazo fijo a 30 días.

El cambio modifica el escenario para quienes buscan evitar que sus pesos queden inmovilizados durante un mes. Mientras las entidades bancarias ofrecen una tasa previamente pactada, distintas plataformas digitales permiten generar intereses sobre el saldo disponible y conservar la posibilidad de retirar o transferir el dinero cuando sea necesario.

Para comparar las alternativas hay que empezar por entender qué significa la TNA. La tasa nominal anual expresa cuánto se pagaría en un año tomando como referencia el capital inicial, sin contemplar por sí sola la capitalización de intereses. Es el indicador que suelen publicar bancos y billeteras para mostrar sus rendimientos.

Una cuenta que ofrece un 25% de TNA no entrega un 25% de ganancia en un mes . Si se mantiene ese porcentaje durante 30 días, el rendimiento aproximado equivale al 2,05% del capital, siempre que se utilice una estimación lineal y no cambie la tasa durante ese período.

La liquidez inmediata es otra diferencia central. En una cuenta remunerada, el usuario puede disponer de sus fondos para pagar, transferir o retirar dinero, aunque las condiciones concretas dependen de la plataforma. En un plazo fijo tradicional, en cambio, el capital queda comprometido hasta la fecha de vencimiento, que habitualmente es de 30 días como mínimo.

Esa inmovilización tiene una contrapartida: quien constituye el depósito conoce de antemano la tasa que recibirá al finalizar el período. En las billeteras, los rendimientos pueden modificarse durante la permanencia del dinero y no necesariamente se mantienen durante todo el mes.

También hay que mirar la letra chica. Algunas empresas establecen límites de saldo remunerado: una tasa atractiva puede aplicarse solamente sobre los primeros $750.000 o $1 millón, mientras que el excedente recibe un porcentaje inferior o directamente no genera intereses.

Otro punto es el respaldo. Los depósitos bancarios cuentan con el sistema de garantía de depósitos, sujeto a los límites y condiciones establecidos por la normativa. En cambio, cuando el rendimiento de una aplicación proviene de un fondo común de inversión, no existe la misma cobertura que para un depósito bancario tradicional.

Cuánto rinde hoy un plazo fijo a 30 días frente a una cuenta remunerada

El relevamiento de tasas correspondiente al 26 de noviembre muestra diferencias importantes entre las propuestas digitales y las colocaciones bancarias. Entre las alternativas con mayores rendimientos aparecen:

Fiwind: 25% de TNA, con un límite remunerado de $750.000

25% de TNA, con un límite remunerado de $750.000 Brubank: 24% de TNA en su Cuenta Max, con condiciones y límites según el perfil del cliente

24% de TNA en su Cuenta Max, con condiciones y límites según el perfil del cliente Banco Bica: 22% de TNA para los primeros $750.000 de su Cuenta Positiva

22% de TNA para los primeros $750.000 de su Cuenta Positiva Reba: 21% de TNA, con un tope de $1 millón

21% de TNA, con un tope de $1 millón Cocos Pay: 20,81% de rendimiento nominal anual

20,81% de rendimiento nominal anual Carrefour Banco y Naranja X: 20% de TNA, con condiciones particulares para cada producto

20% de TNA, con condiciones particulares para cada producto Mercado Pago: 18,92% de rendimiento

Las tasas de interés y las condiciones de cada entidad forman parte de las variables que siguen de cerca los pequeños ahorristas. Freepik

Del lado bancario, los diez bancos con mayor volumen de depósitos ofrecían tasas de entre el 16% y el 21,5% anual para colocaciones a 30 días, según el relevamiento publicado por La Gaceta. El Banco Nación, por ejemplo, informaba una TNA del 19,25% para operaciones electrónicas.

Para poner los números en perspectiva, se puede tomar un capital inicial de $1 millón y calcular cuánto generaría en 30 días con cada porcentaje, suponiendo que las tasas permanecen constantes:

Fiwind (25% de TNA): aproximadamente $20.548 de intereses

aproximadamente $20.548 de intereses Brubank (24% de TNA): aproximadamente $19.726

aproximadamente $19.726 Banco Nación (19,25% de TNA): aproximadamente $15.822

aproximadamente $15.822 Mercado Pago (18,92% de TNA): aproximadamente $15.551

Los cálculos son orientativos y se basan en 30 días, con interés simple y un año de 365 días. No representan una promesa de rendimiento. La comparación permite observar que una cuenta remunerada con una tasa del 25% podría generar unos $4.726 más que un plazo fijo del Banco Nación al 19,25%, para el mismo capital y período. Pero hay una diferencia: el plazo fijo mantiene la tasa pactada, mientras que la billetera puede modificar su rendimiento.

Cuándo conviene dejar los pesos disponibles y cuándo congelar la tasa

La elección depende principalmente de cuándo se necesitará el dinero y de cuánto riesgo de variación se está dispuesto a aceptar. Para quienes tienen gastos próximos, como el alquiler, las compras del supermercado o el pago de servicios, conservar la disponibilidad puede ser una ventaja concreta.

En ese escenario, una cuenta remunerada permite que los pesos generen intereses mientras permanecen disponibles. Es una opción que puede resultar práctica para el dinero que se utilizará durante el mes, siempre que se revisen los límites y las condiciones de la tasa.

El plazo fijo, en cambio, puede tener sentido cuando existe un excedente que no será necesario durante los próximos 30 días. La posibilidad de asegurar una tasa hasta el vencimiento permite conocer de antemano el interés que se cobrará, algo que no sucede necesariamente con las cuentas remuneradas.

Otro aspecto que no debería quedar relegado es la protección del dinero. Un depósito bancario tradicional está alcanzado por el sistema de garantía de depósitos, dentro de los límites vigentes. Las inversiones en fondos comunes de inversión, en cambio, no tienen esa misma cobertura y están sujetas al desempeño de los activos que integran sus carteras.

Por eso, antes de elegir conviene comprobar si el rendimiento anunciado es fijo o variable, si exige consumos mensuales, qué cantidad de dinero remunera y qué sucede con los saldos que superan el límite establecido. La tasa más alta puede ser atractiva, pero no cuenta toda la historia. La disponibilidad, la previsibilidad y el respaldo son elementos que también pesan al momento de administrar los ahorros.