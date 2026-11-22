Según el INDEC, las operaciones realizadas con tarjetas de crédito superaron los $1,1 billones en agosto. Mientras tanto, las billeteras virtuales y otros medios alternativos registraron el mayor crecimiento interanual.

Cómo cambió la utilización de medios de pago durante el último año, a la hora de comprar.

Las tarjetas de crédito se consolidaron como el principal medio de pago en los supermercados argentinos, en un contexto de caída del consumo y pérdida de poder adquisitivo. Según los últimos datos de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes a agosto de 2026, el 43% de las ventas se abonó mediante este instrumento, muy por encima de las tarjetas de débito y del efectivo.

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En términos nominales, las operaciones realizadas con tarjetas de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones , lo que representó un incremento interanual del 18,6%. De esta manera, el crédito concentró la mayor parte de la facturación de las grandes cadenas de supermercados, cuyas ventas totales ascendieron a $2,6 billones durante el octavo mes del año.

El dato se conoce en un escenario de debilidad del consumo. Las ventas en supermercados, medidas a precios constantes, retrocedieron 3,7% interanual en agosto y 0,8% frente a julio , mientras que en los primeros ocho meses del año acumularon una contracción del 2,8%.

Esta dinámica refleja que, pese al incremento nominal de la facturación, las cantidades vendidas, medidas a precios constantes, continúan mostrando señales de debilidad.

El relevamiento oficial muestra que las tarjetas de crédito lideraron las operaciones en términos de facturación, con una participación del 43% sobre el total. En segundo lugar se ubicaron las tarjetas de débito, que concentraron el 23,9% , con ventas por $625.010 millones y un crecimiento nominal del 14% interanual.

Por su parte, los pagos realizados en efectivo representaron el 17% de la facturación, con operaciones por $443.756 millones y una suba del 35,2% respecto del mismo mes de 2025.

Sin embargo, el mayor crecimiento se registró entre los medios de pago alternativos, categoría que incluye billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo, entre otros instrumentos. Este segmento alcanzó ventas por $422.551 millones, equivalentes al 16,1% del total, con un incremento nominal del 50,2% interanual.

Aunque las tarjetas de crédito continúan siendo el medio más utilizado en términos de facturación, el avance de las alternativas digitales evidencia cambios en los hábitos de pago de los consumidores.

Cabe aclarar que el informe del INDEC no distingue entre compras con tarjeta de crédito realizadas en un pago y aquellas financiadas en cuotas. Por lo tanto, la elevada participación de este instrumento no necesariamente implica un incremento del endeudamiento de los hogares.

El consumo no repunta: las ventas acumulan ocho meses de caída

El predominio de las tarjetas de crédito se produce en un contexto de persistente contracción de las ventas en supermercados. De acuerdo con el INDEC, el índice de ventas a precios constantes registró en agosto una baja interanual del 3,7%, mientras que la serie desestacionalizada mostró una contracción mensual del 0,8%.

De esta manera, los supermercados acumularon ocho meses consecutivos de caídas interanuales durante 2026, con una disminución del 2,8% en el período enero-agosto frente a los mismos meses del año anterior.

En términos de facturación, las ventas alcanzaron los $2.616.930 millones, con un crecimiento nominal del 24,2% interanual, una variación que debe analizarse teniendo en cuenta la evolución de los precios.

El relevamiento también mostró que el ticket promedio por operación se ubicó en $35.569, un 15,8% por encima del registrado en agosto de 2025.

Qué productos concentraron las ventas en supermercados

Entre los rubros relevados, los artículos de almacén representaron el 27,7% de las ventas totales, seguidos por carnes, con el 14,5%; artículos de limpieza y perfumería, con el 13,1%; y lácteos, con el 11,8%.

En cuanto a las variaciones nominales interanuales, las carnes registraron el mayor incremento, del 38,5%, seguidas por verdulería y frutería, con el 32,6%, y limpieza y perfumería, con el 25,6%.

Estos resultados muestran diferencias en la evolución de la facturación entre los distintos grupos de productos, aunque no permiten establecer por sí solos si los cambios responden a mayores cantidades vendidas o a aumentos de precios.

En paralelo, las compras presenciales continuaron concentrando casi la totalidad de la facturación, con una participación del 96,9%, mientras que las ventas online representaron apenas el 3,1%.