Rebote del dólar: carry trade, la premonitoria frase de Javier Milei, Vaca Muerta Sur y el consejo de Ricardo Arriazu

La advertencia fue debidamente presentada. En las últimas horas, Ricardo Arriazu, acaso el economista de cabecera del presidente Javier Milei, lanzó un pronóstico duro. “Argentina debe aspirar a alcanzar un monto de reservas equivalente a 100.000 millones de dólares para minimizar los riesgos de cambios repentinos de la demanda de pesos, lo que implica que habría que comprar unos 70.000 millones de dólares”, dijo y agregó: “Esto solo se logrará si se incrementa la demanda de pesos y no se emite. Las fuentes pueden ser superávits en cuenta corriente, renovaciones de los vencimientos de deuda, nuevo endeudamiento del sector privado para financiar inversiones y el colchón”. A ello hay que añadirle el rebote del dólar informal, que anuda varias jornadas en positivo hasta llevarlo a la zona de los $1.135.

Advierte Arriazu que la salida del Gobierno, en el corto plazo, es el endeudamiento y no la liberación cambiaria. Ergo, cabría esperar que en su reciente aventura, el dólar CCL, MEP y blue consoliden un piso y no busquen un techo. El economista, que suele compartir las veladas de la quinta presidencial de Olivos donde se mira ópera junto al Presidente, desliza que el Gobierno no quiere, por ahora, flotar el tipo de cambio. Que lo más probable es que la Casa Rosada quiere seguir con cepo durante 2025 y que el que pretenda comprar dólares para atesorarlos, bueno, vaya por el dólar MEP que no le quita reservas al BCRA. Por supuesto queda por evaluar qué puede ocurrir con el dólar blend, pero de la frase de Arriazu se desprende también que habrá mayores intervenciones y más política de tasa de interés mientras se busca desacelerar el carry trade. Una brecha controlada, parece decir Arriazu, por ahora paga.

Vaca Muerta como el "game-changer" del dólar

Con todo, también hay miradas que buscan perforar los próximos meses para saber si la holgura de dólares llegará en algún momento. En ese juego destaca el negocio de la exportación de energía. Los seis accionistas del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS S.A.) informaron ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la aprobación de la construcción del proyecto RIGI de u$s3.000 millones para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir del 2027 y la firma de un acuerdo por el transporte de crudo. YPF, Vista, Pampa Energía y Pan American energy (PAE) comprometieron 275.000 barriles por día de capacidad, mientras que Chevron, Pluspetrol, Shell y otras petroleras más pequeñas aportarán 230.000 adicionales.

De todas formas, si bien la capacidad de diseño del Vaca Muerta Oleoducto Sur permitirá transportar durante su operación comercial hasta 550.000 barriles por día, esa cantidad podrá ser incrementada hasta 700.000 barriles por día si fuera necesario. El detalle, lo dio la propia YPF: en un comunicado, remarcó que la concreción de esta obra de transporte es estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta y, junto a otras iniciativas, permitirá abrir la puerta para la exportación con el objetivo de lograr u$s15.000 millones de ingresos anuales para el país en los próximos años, que con sus expansiones podría llegar a más de u$s20.000 millones.

La balanza comercial energética

Otro dato a tener en cuenta. Por primera vez en casi 20 años, este año cerrará con una balanza comercial superavitaria para el sector energético superior a los u$s5.000 millones. Los números surgen del reporte de noviembre elaborado por la consultora Economía & Energía (E&E). Argentina tuvo un superávit de balanza comercial energética de u$s4.302 millones en los primeros 10 meses de 2024. Comparativamente, en ese mismo período del 2023, la balanza había arrojado un déficit de u$s737 millones.

Pero el dato fundamental es que las exportaciones crecieron 23% entre enero y octubre contra el mismo período de 2023, y llegaron a u$s7.995 millones, mientras que las importaciones se recortaron casi 50% a u$S3.693 millones. Interesante contemplar que en los primeros diez meses de este año las exportaciones de petróleo crudo llegaron a los 183.000 barriles por día, el valor más alto en los últimos 20 años. De ahí, que Vaca Muerta sea para muchos una especie de “game-changer”, ya que el informe de la consultora que dirige Nicolás Arceo plantea que las exportaciones energéticas en 2030 serían de u$s22.426 millones, casi un tercio de las exportaciones totales actuales del país.