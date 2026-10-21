Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en noviembre de 2026 tras el nuevo aumento + Agregar ámbito en









La UOM no aplicará una nueva suba porcentual durante noviembre, pero pagará una cuota del bono no remunerativo. Las escalas según categoría y el piso garantizado.

La UOM acordó un esquema de aumentos escalonados y bonos no remunerativos que se extenderá hasta abril de 2027.

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en noviembre de 2026 los mismos salarios básicos que en octubre, aunque recibirán una nueva cuota del bono no remunerativo acordado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales. El cronograma establece un pago de $50.000 durante noviembre, en el marco de un esquema de actualización salarial que continuará hasta abril de 2027.

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Obreros metalúrgicos: cuánto cobrarán en noviembre de 2026 El acuerdo paritario contempla aumentos escalonados y sumas fijas para compensar los ingresos atrasados. Según el cronograma informado, noviembre no tendrá una nueva suba porcentual, por lo que los salarios básicos permanecerán en los valores establecidos en octubre. En cambio, los trabajadores percibirán una cuota del bono no remunerativo.

El esquema prevé incrementos del 4% en agosto, octubre y diciembre de 2026, además de una suba del 2% en enero de 2027 y del 3,5% en marzo. En septiembre no hubo aumento porcentual y en noviembre tampoco se aplicará uno. Con la continuidad del cronograma, el acuerdo proyecta una suba salarial acumulada del 23,5% al 1° de abril de 2027.

El entendimiento alcanza a la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica y otras actividades de la industria metalúrgica, según la información del acuerdo compartida. La planilla salarial oficial también incluye otras ramas comprendidas en el convenio colectivo de trabajo 260/75.

En noviembre, el salario básico de los trabajadores de la Rama 17 se mantendrá en los valores de octubre. De cuánto será el bono para los metalúrgicos Uno de los componentes centrales de la paritaria es el bono no remunerativo, acordado como compensación por los ingresos atrasados. De acuerdo con el cronograma informado, los trabajadores recibirán $50.000 en noviembre, mientras que los pagos de los meses anteriores y posteriores se distribuyen de la siguiente manera:

Agosto de 2026: aumento del 4% y bono de $30.000.

Septiembre de 2026: sin aumento porcentual y bono de $40.000.

Octubre de 2026: aumento del 4% y bono de $30.000.

Noviembre de 2026: sin aumento porcentual y bono de $50.000.

Diciembre de 2026: aumento del 4% y bono de $40.000.

Enero de 2027: aumento del 2% y bono de $40.000.

Febrero de 2027: sin aumento porcentual y bono de $40.000.

Marzo de 2027: aumento del 3,5% y bono de $25.000. El acuerdo establece, además, que desde abril de 2027 se aplicará un incremento del 4% que funcionará exclusivamente como base de cálculo para futuras negociaciones salariales. También se incorporó una cláusula de revisión para monitorear el impacto de la inflación y se previó una nueva reunión entre las partes durante la primera quincena de febrero de 2027. Los salarios básicos de la actividad varían según la categoría y las tareas que desempeña cada trabajador. Imagen: Pixabay Cuánto cobra cada categoría de la Rama 17 La planilla salarial oficial establece los valores básicos por hora para el personal jornalizado. En noviembre, los importes serán los mismos que en octubre, ya que el próximo incremento porcentual previsto para este grupo se aplicará en diciembre. Ingresante: $4.665,41 por hora.

Operario calificado: $5.054,03 por hora.

Medio oficial: $5.447,03 por hora.

Operario especializado: $5.827,06 por hora.

Operario especializado múltiple: $6.160,40 por hora.

Oficial: $6.445,08 por hora.

Oficial múltiple: $6.942,35 por hora.

Oficial múltiple superior: $7.428,88 por hora. Estos importes corresponden a los salarios básicos de las categorías generales de la Rama 17. El monto final puede variar según las horas trabajadas y los adicionales que correspondan en cada caso. El piso salarial garantizado y los próximos aumentos La escala también fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.187.653 para noviembre de 2026. Este valor funciona como referencia para garantizar un ingreso mínimo según las condiciones establecidas en el acuerdo, y no debe confundirse con el salario básico de cada categoría. El cronograma continuará en diciembre con una suba del 4%, seguida por los ajustes previstos para enero y marzo de 2027. De esta manera, la negociación combina incrementos porcentuales y sumas no remunerativas hasta alcanzar el aumento acumulado establecido para abril del próximo año.