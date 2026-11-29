Un informe del Instituto Gino Germani de la UBA advirtió sobre el deterioro de los ingresos y la creciente precarización del mercado laboral. Entre los asalariados informales, casi nueve de cada diez perciben remuneraciones inferiores al costo de la canasta básica de una familia tipo.

El relevamiento muestra que las mayores dificultades se concentran entre los trabajadores informales y los cuentapropistas

La pérdida de poder adquisitivo y el avance de la informalidad profundizaron la vulnerabilidad económica de los trabajadores argentinos. Durante el segundo trimestre de 2026, el 72% de los ocupados percibió ingresos laborales inferiores a $1.500.000, monto de referencia de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños.

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Los datos surgen del informe Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada, elaborado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que analizó las transformaciones del mercado laboral y su incidencia sobre las condiciones de vida de los hogares.

El relevamiento muestra que las mayores dificultades se concentran entre los trabajadores informales y los cuentapropistas de baja calificación, aunque el deterioro de los ingresos también alcanza a quienes cuentan con un empleo registrado.

Entre los asalariados informales, el 89% percibe ingresos inferiores al valor de la canasta básica familiar. En este segmento, las remuneraciones promedio presentan diferencias significativas respecto del umbral de referencia: en la construcción rondan los $762.000 mensuales; en el comercio, los $729.000; y en los servicios de alojamiento y gastronomía, los $682.000.

La situación también resulta crítica entre los trabajadores independientes de baja calificación, de los cuales el 85% registra ingresos inferiores a la CBT.

Según la modalidad de inserción laboral, el porcentaje de trabajadores que no alcanza a cubrir con sus ingresos individuales una canasta básica familiar se distribuye de la siguiente manera:

Asalariados informales: 89%.

Cuentapropistas de baja calificación: 85%.

Cuentapropistas de alta calificación: 63%.

Empleadores precarios: 61%.

Asalariados formales: 59%.

Empleadores formales: 17%.

Entre los asalariados informales, el 89% percibe ingresos inferiores al valor de la canasta básica familiar.

Los sectores que más empleo generan presentan los mayores niveles de vulnerabilidad

El estudio también advierte sobre las diferencias entre las actividades que lideran el crecimiento económico y aquellas que concentran la mayor parte del empleo.

Los sectores vinculados a la intermediación financiera, el agro, la minería y la energía registraron una expansión del 6,4% entre 2025 y 2026, aunque concentran apenas el 3,5% del total de ocupados, según el informe.

En estas actividades, la proporción de trabajadores con ingresos inferiores a la canasta básica familiar es considerablemente menor: alcanza el 8% en minería y canteras, el 31% en intermediación financiera y el 35% en electricidad y gas.

En contraste, las actividades intensivas en mano de obra, que reúnen al 43,5% de los ocupados, presentan los mayores niveles de insuficiencia salarial:

Servicio doméstico: 98%.

Alojamiento y servicios de comida: 86%.

Construcción: 86%.

Comercio: 80%.

Industria manufacturera: 73%.

Esta dinámica refleja una marcada heterogeneidad en el desempeño de las distintas ramas productivas y en su capacidad para generar empleos con remuneraciones suficientes.

El deterioro del empleo explica ocho de cada diez ingresos a la pobreza

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el informe estimó que entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 alrededor de 3,1 millones de personas ingresaron en la pobreza en los aglomerados urbanos, mientras que otras 2,3 millones lograron salir de esa condición.

El resultado dejó un saldo neto de 867.000 nuevos pobres, según el relevamiento. Los factores laborales explicaron el 80,1% de los ingresos a la pobreza. Entre las principales causas se destacaron la pérdida del empleo, que representó el 37,5% de los casos, y el deterioro de los ingresos de quienes conservaron su puesto de trabajo, que explicó otro 40,5%.

Dentro de este último grupo, la caída del salario real por hora representó el 23,1% de los casos, mientras que la reducción de la jornada laboral explicó el 17,4%.

El estudio identificó, además, un perfil diferenciado respecto de la pobreza estructural: adultos en edad laboral activa, con mayores niveles educativos, experiencia laboral previa y residentes principalmente en el Gran Buenos Aires.

Crece el empleo precario y retrocede el trabajo registrado

Otro de los aspectos que destacó la investigación fue el cambio en la composición del mercado laboral argentino. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026, la cantidad total de ocupados aumentó en 163.731 personas. Sin embargo, durante el mismo período se registró una pérdida neta de 498.645 puestos asalariados formales.

La expansión de la ocupación estuvo acompañada principalmente por el crecimiento del trabajo independiente de baja calificación, que incorporó a 431.698 personas, seguido por los cuentapropistas de alta calificación, con 141.130, y los asalariados informales, con 42.061.

En este contexto, el 76% de los nuevos empleos generados desde 2023 presentó características de precariedad laboral, de acuerdo con el informe.

Así, hacia el segundo trimestre de 2026, los asalariados formales representaron apenas el 44% del total de ocupados, la menor proporción desde el inicio de la serie estadística en 2016.