Salida del cepo: asesor de Javier Milei aseguró que "no se necesita un acuerdo con el FMI" para lograrlo

Días después de que el Gobierno solicite un nuevo acuerdo al organismo, Ramiro Castiñeira afirmó que las negociaciones no son necesarias para alivianar las restricciones cambiarias.

Ante esta situación, el economista afirmó que las negociaciones no son necesarias para lograr dicha meta: "Para salir del cepo primero tenés que equilibrar el mercado de pesos, no tenés que preocuparte por la cantidad de reservas, que lamentablemente quedaron en cero después de que el populismo se dilapidó u$s75 mil millones".

"Si ahora están buscando reforzar las reservas con algo del FMI, no tengo la información. Lo que sí te puedo decir es que para salir del cepo no se necesita un acuerdo con el FMI. Va a suceder, independientemente de la negociación que se haga con el FMI. La salida del cepo va a ser natural. Sin acuerdo con el FMI la brecha ya se fue a cero. En breve van a sacar el cepo y no va a haber ninguna devaluación atrás porque se hizo un trabajo en el camino que fue justamente equilibrar las cuentas públicas", agregó.

Por otra parte, remarcó que todavía "falta un cuatrimestre o un semestre para terminar de depurar todo el proceso inflacionario en Argentina. No tengas duda que la inflación del 3% va a ser anecdótica", y completó: "Argentina va a números de inflación muchísimo más bajos, cercanos al 1% en 2025. En ese contexto ya vas a poder sacar el cepo sin ningún riesgo devaluatorio. "Todos los argentinos están viendo que el proceso de desaceleración de la inflación y la prudencia en el manejo de las cuentas públicas finalmente le permite recomponer el salario, los ingresos que había destruido el proceso inflacionario dejado por el gobierno saliente".

El gobierno de Javier Milei solicitó formalmente un nuevo acuerdo con el FMI

"Las autoridades han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha", anunció este jueves Julie Kozack, vocera el organismo multilateral, ante una consulta de Ámbito, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en Washington. Aclaró a continuación que “el actual (programa) de Facilidades Extendidas SAF expirará a fines de este año”.

Respecto a las dos revisiones vigentes, la funcionaria explicó que "no es raro que las autoridades dejen que un acuerdo existente expire sin completar todas las revisiones mientras están considerando pasar a un nuevo programa respaldado por el FMI".

Como viene sucediendo últimamente, el Fondo volvió a celebrar las políticas llevadas adelante por la administración del presidente Javier Milei. La portavoz aseguró que "las autoridades argentinas han continuado implementando su programa de estabilización económica, y ha logrado resultados impresionantes".

Detalló que estos resultados "incluyen una reducción considerable de la inflación, superávit fiscal y una mejora de la cobertura de las reservas internacionales".

También destacó tanto la recuperación de la actividad económica y el poder adquisitivo de los salarios, "la recuperación de la actividad y de los salarios reales está ahora firmemente en marcha, y el crecimiento se tornó positivo en el tercer trimestre de este año", aseveró

Kozack ratificó que los equipos técnicos del organismo multilateral continúan trabajando "de manera constructiva con las autoridades argentinas para aprovechar los avances logrados hasta ahora y abordar los desafíos pendientes".

Ante una consulta respecto a que Argentina no cuenta con el Presupuesto 2025 aprobado por el Congreso, para Kozack esto no resulta un problema y destacó que el Gobierno sigue "implementando su programa fiscal con determinación y eficacia. Y los datos recientes hasta fines de noviembre sugieren que ahora tienen un superávit primario de alrededor del 2% del PIB", subrayó.

Como es habitual, cuando se está negociando un nuevo acuerdo, no brindó ningún detalle respecto al nuevo acuerdo ya que son "parte de las discusiones que están en curso".