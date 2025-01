Un auténtico "Chicago Boy" analiza el experimento Javier Milei

Los llamados “Chicago boy’s” continúan así generando debate, documentales como el de Fuentes y Valdeavellano, y libros como el más reciente de Sebastián Edwards “The Chile Project: The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism”. En momentos en que se embandera el Gobierno de Javier Milei bajo el estandarte liberal resulta interesante conocer la visión de uno de los auténticos “Chicago Boys”, el economista chileno Rolf Lüders, que ocupara el ministerio de Economía y de Hacienda con Pinochet, quien analizó la influencia de los “Chicago Boys” en el proceso de cambios que vive Argentina durante una entrevista que le hiciera Marcelo Soto para ExAnte.