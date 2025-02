Dólar, Donald Trump y el nuevo amigo Scott Bessent: la llamada telefónica secreta de Luis Caputo con "la Mano del Rey"

El presidente Milei copió la decisión de Trump de no enviar a su ministro a la cumbre del G20

Ni lerdo ni perezoso, el presidente Javier Milei volvió al ruedo. El mandatario apostó un pleno a construir una relación viable con el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien es, para el presidente Donald Trump , lo que en la serie "Games of Thrones" se denominaba “la Mano del Rey” .

No por nada, y bendecido por esa arrolladora construcción bicéfala que es Trump-Musk, ahora Milei va por un trabajo de pinzas: por un lado, casi en espejo, y por una razón netamente política que no viene a cuento, acaba de copiarle la decisión a Bessent, quien decidió no concurrir a la cumbre del G20 en Sudáfrica esta semana.