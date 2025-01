El pronóstico de Javier Milei para la economía 2025: fin del cepo, dólar, inflación y baja de impuestos

Javier Milei se comprometió a levantar el cepo este año, aunque no dijo cuando. Además, dijo que está dispuesto a bajar impuestos y proyectó un fuerte crecimiento económico.

La promesa de bajar impuestos y levantar el cepo

Otro de los temas de los que habló fue la carga tributaria. Consultado sobre si va a bajar impuestos, el presidente respondió: "No tengo problemas en bajar más los impuestos, que me digan de dónde recortar".

Señaló que las retenciones las tiene en la mira y también mira el impuesto a los débitos y créditos bancarios. "Nosotros estamos pensando una reforma impositiva. Yo quiero que todos los argentinos se involucren con el equilibrio fiscal. Cuando tienen un gasto que sepan que lo tienen pagar", aseguró.

El dólar: un tema clave

Respecto del dólar, Milei dijo que, "el tipo de cambio desde mi perspectiva no está atrasado". Y consideró "una vergüenza" la declaración de Cavallo. "Me sorprende, para mal, su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características. En especial porque cuando el era ministro de economía cuando le hablaban de tipo de cambio se ponía como loco", señaló.

Dijo que "está mal el análisis que hacen los 'econochantas' de 'mandrilandia'". Y consideró que lo que usa la mayoría es "un idicador que se llama tipo de cambio real que computa como se mueve el tipo de cambio nominal, la inflación internacional y la local". Explicó que "el punto es dónde hacen el corte". "Que casualidad que hacen el corte en el año 2002, justo cuando se salió de la Convertibilidad, cuando hubo un overshooting altísimo", dijo Milei.

Así, consideró que se trata de una muestra sesgada. "Usted está mirando una situación de extremada desconfianza, está sesgando la muestra. ¿Por qué no toman el de enero desde el 91’? Porque me da mucho más bajo", explicó. Dijo que la Convertibilidad se cayó porque no tenia equilibrio fiscal, cosa que hoy sí hay y que, "si tuviéramos problema, el paralelo sería un descontrol". Por último, señaló que, para salir del cepo se necesita asegurarse que haya desaparecido la inflación, entre otros elementos clave.