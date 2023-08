El 99% de argentinos encuestados quisiera ser nómade digital, pero sólo 12% lo hizo

Si bien el 99% de los talentos quiere ser nómada digital, muchos no lo concretan porque dicen que no es fácil de lograr, otros afirman que en su organización no le permiten trabajar mientras viaja, mientras que otros creen no sentirse preparado para llevar ese estilo de vida.

Sólo el 12% de los talentos argentinos fue nómada digital y el 54% de ellos tenía un empleo en relación de dependencia mientras lo era, el 29% era freelancer y el 17% tenía su propio emprendimiento. De ese total, el 46% experimentó ese estilo de vida porque quería conocer lugares y personas nuevas, el 38% porque le permitía prolongar la estadía en sus viajes ya que generaba plata mientras recorría, el 36% porque buscaba mejorar su calidad de vida y el 17% porque necesitaba un cambio en su vida.