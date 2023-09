Voley masculino busca plaza para París 2024

Argentina debutará frente a México, a las 23 (hora de nuestro país), en el torneo que se desarrollará en la ciudad china de Xi’an. El encuentro será transmitido por ESPN y Star+. Mañana, a las 23, el rival será Canadá; el lunes a las 23, jugará frente a Bulgaria; luego el miércoles 4 (a las 2 am) enfrentará a Bélgica. El viernes 6, el equipo dirigido por Marcelo Méndez se medirá con el máximo favorito, Polonia (N°1 del mundo), a las 5 am. El sábado 7, a las 8.30, los argentinos jugarán ante el local China y el domingo 8, a las 2 am, cerrarán su participación en el Preolímpico contra otro de los candidatos, Países Bajos (10°).