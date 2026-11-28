La organización denunció que se trata de un golpe directo y que el Ejército israelí conocía las instalaciones. Diversas personas asistieron a un funeral espontáneo

MSF afirmó que los dos trabajadores fallecidos eran vigilantes y añadió que la huelga eleva a 17 el número de compañeros muertos en Gaza.

Dos trabajadores de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) murieron en un ataque de Israel en Gaza , según informó la propia organización. Sostuvieron que se trata de un golpe directo contra una de sus clínicas cuya ubicación era conocida por el ejército israelí .

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que las dos personas eran miembros de Hamás que actuaban como guardias de seguridad en una clínica gestionada por MSF. Las FDI añadieron que el ataque no iba dirigido contra un hospital y no causó daños a la infraestructura médica .

En su comunicado, MSF afirmó que los dos trabajadores fallecidos eran vigilantes y añadió que la huelga eleva a 17 el número de compañeros muertos en Gaza.

La organización declaró estar "devastada e indignada" además de aclarar que sus instalaciones "estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF, y su ubicación había sido comunicada al ejército israelí, que la conocía".

En su propia publicación en X, las FDI afirmaron que los dos hombres, a quienes identificaron como Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira y Moaz Yousef Alitsbach , eran "terroristas del ala militar de Hamás". El ejército israelí añadió que se trataba de otro ejemplo de cómo Hamás se está "infiltrando en organizaciones internacionales".

ELIMINADOS: TERRORISTAS DE HAMÁS BAJO COBERTURA HUMANITARIA Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira y Moaz Yousef Alitsbach fueron eliminados en un alcance preciso en la Ciudad de Gaza. Ambos eran terroristas del ala militar de Hamás que se desempeñaban como guardias de…

El comunicado indicaba que "se tomaron medidas de precaución para minimizar los daños a los civiles" antes del ataque a la ciudad de Gaza, y añadía que los hombres tenían "planes avanzados para llevar a cabo ataques contra civiles israelíes y tropas de las FDI".

Cientos de palestinos asistieron al funeral de los trabajadores de MSF, cargando los dos cuerpos, envueltos en bolsas de plástico blancas y colocados en camillas, sobre sus hombros mientras recorrían las calles de la ciudad.



El ciudadano Mohammed Imad, amigo íntimo de Hasira, afirmó que "era un hombre pacífico y bondadoso. Su única preocupación era cuidar de su esposa, sus dos hijos y su madre", según declaró a la BBC.

Cientos de palestinos asistieron al funeral de los trabajadores de MSF, cargando los dos cuerpos, envueltos en bolsas de plástico.

Por otro lado, la situación humanitaria sigue siendo crítica, ya que las fuertes lluvias de principios de este mes provocaron inundaciones y daños en decenas de miles de refugios para familias desplazadas.

La ONU y sus socios pidieron a Israel, que controla los pasos fronterizos de Gaza, que permita la entrada de más suministros para ayudar a los palestinos a prepararse para el invierno, incluyendo tiendas de campaña, calefactores y bombas de agua, así como vacunas y medicamentos para combatir las enfermedades infecciosas.

Israel confirmó el asesinato del jefe de inteligencia interna de Hamás en un ataque con drones en Gaza

El Ejército de Israel confirmó el asesinato de Naeem Mohamed Abu Nahal, jefe del servicio de inteligencia interna de Hamás en la Franja de Gaza, durante un ataque aéreo, en el norte del enclave palestino. La muerte del dirigente fue confirmada este martes tanto por el Gobierno israelí y como por el Ministerio del Interior gazatí.

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió al operativo a través de un comunicado oficial y vinculó la muerte de Abu Nahal con la captura de quien ocupaba anteriormente ese cargo, concretada hace tres meses durante una incursión militar israelí en territorio palestino.

"Ningún terrorista escapará al brazo extendido del Estado de Israel", sostuvo el mandatario, en referencia a las operaciones contra integrantes de la organización islamista.