Elecciones en Israel: el principal rival de Benjamin Netanyahu prometió derrotar a Hamás en sus primeros 18 meses

Se trata del exmilitar Gadi Eisenkot, quien acusa a Netanyahu de cometer "una falla estructural" en Gaza. Su propuesta considera el plan de alto el fuego de Donald Trump y "operaciones creativas" del ejército israelí.

Eisenkot sostuvo que "hay una manera de prevenir el próximo ataque" del grupo tras asegurar que terminaría con él una vez que asuma.

El principal rival de Benjamin Netanyahu en las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre, Gadi Eisenkot, prometió este jueves derrotar al movimiento islamista palestino Hamás en un plazo de 18 meses si se convierte en el nuevo primer ministro. Sería por vía diplomática, en conjunto con EEUU , o por vía militar.

"Hoy hago una promesa pública: desde el momento en que asuma el cargo de primer ministro, dentro de 18 meses Hamás ya no estará al mando en la Franja de Gaza", aseguró el líder del partido de centroderecha Yashar , en una conferencia de prensa cerca del territorio palestino.

El exmilitar aclaró que lo lograría poniendo en marcha el plan de alto el fuego de Donald Trump, que incluye el desarme gradual del Hamás y un cambio de mando en Gaza, o mediante "operaciones creativas" del ejército israelí , destinadas a destruir al ala armada del movimiento palestino.

Esta elección será la primera desde el ataque del 7 de octubre del 2023 , perpetrado por Hamás en Israel, en el que murieron más de 1.200 personas. El rival político de Netanyahu lo acusa regularmente por la "falla estructural" en Gaza, además de denunciar que "Hamás es todavía el soberano".

En ese sentido, Eisenkot apuntó que el grupo está "armado, sigue armándose, y militarmente activo" a tres años del comienzo de la guerra. Asimismo, añadió su intención de establecer una comisión de investigación para identificar a los responsables de la brecha de seguridad que hizo posible el ataque del 7 de octubre, algo a lo que el gobierno se niega.

Netanyahu fue apuntado por su rival al señalar que Hamás "sigue armándose y militarmente activo".

"Hay una manera de prevenir el próximo ataque", subrayó Eisenkot frente a la prensa. Al igual que otros rivales, acusa regularmente a Netanyahu de ser responsable del ataque del Hamás por ignorar las alertas de los servicios de seguridad y de los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Netanyahu ha negado las acusaciones y mantiene que los servicios de seguridad no lo despertaron en la mañana de la ofensiva. Las encuestas actuales anticipan una difícil contienda. Aunque la popularidad de Netanyahu está a la baja frente a la de su rival Eisenkot, ninguno de los dos partidos está en posición de ganar los 61 escaños necesarios para tener una mayoría parlamentaria.

Benjamín Netanyahu enfrenta su punto más débil en la recta final de las elecciones en Israel

Benjamin Netanyahu llega a la recta final de la campaña electoral israelí con la seguridad, uno de los principales pilares de su trayectoria política, nuevamente en el centro de la discusión. A tres años del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, sus adversarios cuestionan su gestión y reclaman respuestas sobre las fallas que permitieron aquella ofensiva.

El debate volvió a tomar fuerza tras el ataque a un vuelo de Flydubai que viajaba hacia Tel Aviv, donde un copiloto atacó al comandante e intentó tomar el control de la aeronave. La intervención de pasajeros y tripulantes permitió controlar la situación y el avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. El episodio abrió nuevos interrogantes sobre los controles de seguridad de los vuelos con destino a Israel.

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 27 de octubre, Netanyahu intenta poner en primer plano las operaciones militares desarrolladas durante los últimos años, mientras la oposición busca que la discusión se concentre en las fallas de prevención y en la falta de una investigación estatal independiente sobre el 7 de octubre.