Naeem Abu Nahal murió tras un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza. Netanyahu aseguró que ningún integrante de Hamás podrá escapar de las operaciones militares.

El Ejército israelí mantiene operaciones militares contra integrantes de Hamás en distintos sectores de la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel confirmó el asesinato de Naeem Mohamed Abu Nahal, jefe del servicio de inteligencia interna de Hamás en la Franja de Gaza, durante un ataque aéreo, en el norte del enclave palestino. La muerte del dirigente fue confirmada este martes tanto por el Gobierno israelí y como por el Ministerio del Interior gazatí.

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu , se refirió al operativo a través de un comunicado oficial y vinculó la muerte de Abu Nahal con la captura de quien ocupaba anteriormente ese cargo, concretada hace tres meses durante una incursión militar israelí en territorio palestino.

"Ningún terrorista escapará al brazo extendido del Estado de Israel", sostuvo el mandatario, en referencia a las operaciones contra integrantes de la organización islamista.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Gaza también informó sobre el fallecimiento del funcionario y cuestionó el ataque israelí. Según el organismo, la muerte de Abu Nahal se produjo después de que el servicio de seguridad interna consiguiera avances en sus acciones contra grupos que colaboran con Israel dentro del enclave.

Benjamín Netanyahu vinculó la muerte del funcionario con la captura de su antecesor, concretada en septiembre.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades gazatíes, Abu Nahal murió tras el impacto de un dron israelí contra una habitación del Palacio Al Hakim , ubicado en la zona de Al Ansar, en la ciudad de Gaza.

Después del ataque, su cuerpo fue trasladado al hospital Shifa, uno de los principales centros sanitarios de la capital gazatí. Desde ese establecimiento confirmaron que el funcionario había muerto como consecuencia de las heridas provocadas por el bombardeo.

En su comunicado, el Ministerio del Interior de Gaza relacionó el operativo con las tareas que desarrollaba el aparato de seguridad interna contra las organizaciones que, según denunció, mantienen vínculos con las fuerzas israelíes.

El hospital Shifa confirmó que Abu Nahal murió tras ser alcanzado por un ataque con dron en la ciudad de Gaza. X: @Osint613

El organismo afirmó que el servicio había conseguido "importantes avances en la lucha contra las bandas" que colaboran con Israel y que, de acuerdo con su versión, se refugian en sectores de la Franja de Gaza bajo control del Ejército israelí.

Además, el ministerio sostuvo que la detención de Abu Nahal se produjo "tras duros golpes asestados por el Aparato de Seguridad Interna a los agentes de la ocupación (israelí) durante el último periodo".

El antecedente de la captura de su predecesor

La muerte de Abu Nahal se produjo tres meses después de que Israel capturara a Moein Mohamad Al Arabid, quien ocupaba anteriormente la dirección del servicio de inteligencia interna de Hamás.

La detención tuvo lugar el 1 de septiembre, durante una operación militar en el centro de la ciudad de Gaza. Según la información difundida, una unidad especial israelí ingresó en la capital del enclave palestino en una incursión que contó con la participación de milicias palestinas aliadas de Israel.

Al Arabid fue capturado durante ese operativo y, desde entonces, Abu Nahal quedó al frente del organismo de seguridad interna de Hamás. El dirigente tenía 50 años al momento de su muerte.

Con este nuevo ataque, Israel volvió a apuntar contra un integrante de alto rango de la estructura de seguridad de Hamás en Gaza. La operación se suma a las acciones militares y de inteligencia que las autoridades israelíes mantienen contra los integrantes de la organización en el territorio palestino.