Con el litio como principal atractivo Argentina e India ponen en marcha el acuerdo minero

Al grupo de trabajo se invitó a la diputada y ex Secretaria de Minería de la Nación Fernanda Ávila fue quien tuvo a su cargo negociar y firmar el MOU. Ambos gobiernos acordaron que se pondrá el foco en dos áreas.

Una de ellas será la de la exploración en la que ambos países cuentan con una situación parecida en materia de la proporción del territorio nacional explorado y por lo que se acordó que a través de los servicios geológicos de cada país que quedaron a cargo del tema, van a cooperar en esa área.

La segunda es la inversión, donde se analizará las oportunidades que existen para que capitales indios vengan al país a desarrollar los proyectos mineros, ya sea de forma directa o mediante acuerdos entre los estados.

El memorándum cuenta de diez puntos, destacándose también el área de conocimiento.

El gobierno argentino informó que se designó a para trabajar al presidente del SEGEMAR, Julio Bruna, para estar a cargo en el tema de exploración, mientras que la parte de inversión estará a cargo del Secretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem.

Lucero optimista: “tenemos mucho por ofrecer e India tiene mucho para darnos”

El Secretario de Minería de la Nación Luis Lucero tras saludar en inglés y agradecer a la comitiva india por la invitación, salió del libreto y brindó su exposición en español, para contar sobre que trata el acuerdo.

Lucero destacó la labor del embajador indio Dinesh Bhatia por su trabajo, de quien recordó que fue una de las primeras visitas que recibió en su oficina cuando se hizo cargo de la cartera minera.

El Secretario de Minería resaltó las similitudes mineras entre ambos países, cómo las de ser dos países federales, cada uno con sus atribuciones y su dirección específica, con semejanzas en materias regulatorias y legales.

El funcionario resaltó que fue una “gran reunión” la que mantuvieron en la cancillería, en la que principalmente se dedicó mucho tiempo a contarle el uno al otro exactamente cuáles son sus riquezas, y sus puntos fuertes y débiles en el sector minero.

Lucero auguró que “debe ser el comienzo de un trabajo muy fructífero”. “Somos complementarios, tenemos mucho por ofrecer e India tiene mucho para darnos tenemos mucho trabajo por delante para sacar un muy buen provecho”, fue el mensaje que dejó el funcionario argentino.

Kantha Rao: “Vinimos a ver todas las oportunidades de inversión”

Tras presentar a la numerosa comitiva india, integrada por funcionarios del gobierno y representantes de la industria privada, el Secretario de Minería indio Kantha Rao destacó las posibilidades que se presentan para trabajar en conjunto ambos países en el sector minero.

“Hemos venido a ver todas las oportunidades de inversión para las compañías indias en Argentina, pero al mismo tiempo, estamos mostrando que India también puede ofrecer oportunidades de inversión para el sector de minería argentino en nuestro país” dijo

El Representante del gobierno indio destacó la disertación del presidente de CAEM Roberto Cacciola al que “copió” al exponer tres puntos clave de la relación.

Cómo primer punto mencionó a la exploración, donde contó que “India y Argentina están en el mismo nivel, hemos hecho 33%, Argentina también ha hecho 33% de la exploración, por lo que hay mucho por hacer”, y propuso que se aproveche la experiencia de ambos países y que Argentina también debería ir a India para hacer exploración.

Kantha Rao destacó en segundo término el tema de los minerales críticos, en la que anunció que el gobierno se está planteando firmemente la posibilidad de invertir., siendo una oportunidad de negocio muy importante para las compañías y los gobiernos.

En tercer lugar mencionó a la investigación y el desarrollo, donde auguró un trabajo en conjunto para desarrollar la tecnología juntos y “usarla en nuestros países, generando una cadena de valor”.

Kantha Rao planteó la posibilidad de trabajar en conjunto también en el desarrollo del litio, aprovechando el potencial de las reservas argentina y la tecnología india: “si trabajamos juntos con su litio, nuestra tecnología, investigación y desarrollo, deberíamos poder hacer un producto final, esa debería ser la estrategia” afirmó.

Cacciola: “India es un jugador relevante para Argentina!”

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras Roberto Cacciola sostuvo que India es un jugador relevante para la Argentina en lo que respecta a la minería.

Cacciola informó que el país asiático se encuentra en el quinto lugar en la lista de exportación de minería nacional y que cuenta con una “economía dinámica”, teniendo “una creciente demanda de minerales”, donde a través de la minería “es una oportunidad para aumentar el flujo económico Innovación y el suministro de recursos esenciales para ambos países”

El presidente de CAEM resaltó a la complementación entre ambos países como un factor clave de la relación, donde para “la Argentina, el trabajo conjunto aumenta la posibilidad de transferencias tecnológicas y la diversificación del mercado”, mientras que para India, “somos una fuente alternativa relativa y estable para el suministro de minerales esenciales como el litio y el cobre”

El máximo representante de las empresas mineras en el país remarcó que Argentina necesita inversiones donde el país tienen una “industria minera joven” con oportunidades de inversión “excelentes”

Cacciola no perdió la oportunidad para promocionar e invitar a la delegación india a ARMINERA, el gran evento de la minería argentina que es organizada por CAEM con el apoyo de Messe Frankfurt.

La exposición se realizará del 20 al 22 de mayo en el predio de la Rural en la ciudad de Buenos Aires, siendo “el escenario elegido por quienes toman las decisiones nacionales e internacionales”, donde mencionó la importancia de las presentaciones y de las rondas de negocios”

Mendoza, Catamarca y Santa Cruz presentes

Tres provincias argentinas estuvieron invitadas a la presentación en un salón, que a pesar de la fecha en que se realizó la reunión, estuvo colmado.

Por el lado de Mendoza asistió el Director de Minería Jerónimo Shantal, quien viajó a Buenos Aires exclusivamente para el evento, con el antecedente de la visita de la delegación india a la provincia, en la que el Gobernador Alfredo Cornejo le mostrar el potencial mendocino al Embajador Indio Dinesh Bhatia el pasado 20 de enero.

Santa Cruz tuvo al Ministro de Energía Jaime Álvarez y al presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera,en la presentación, quienes fueron con el objetivo de ofrecerles a los representantes asiáticos el potencial con el que cuentan en el Macizo del Deseado, que se destaca por sus grandes reservas en oro y plata.

Por Catamarca se encontraba la Licenciada Natalia Dusso, vicepresidenta del Directorio de CAMYEN, quien muy animadamente preparaba la visita que realizará una delegación india durante esta semana. Catamarca ya cuenta con las empresas estatales indias Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) y Coal IndiaCOAL.NS, además de la privada Greenko, ya se encuentran explorando litio en la provincia.

Pasos a seguir

La continuidad del acuerdo quedará a cargo de los equipos técnicos que tendrán por el lado argentino a la cabeza a al presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Bruna Novillo, y en lo que refiere a los análisis de inversión lo encabezará el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiel.

En lo que respecta al próximo encuentro presencial, ya se proyecta que se realizará en el primer trimestre de 2026 en Nueva Delhi, con la intención de hacer uno por año alternando las sedes.

Esta acuerdo minero bilateral entre Argentina e India se suma a la firma que realizara el el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en la India un MOU con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL), con el objetivo es exportar hasta 10 millones de toneladas al año de GNL, con el agregado de la exploración y producción de hidrocarburos.