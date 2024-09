Daniel González debutó en su cargo: admitió verano complicado con la energía y creó comité de mitigación

"Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado", dijo González ante un auditorio repleto de empresarios de los hidrocarburos, autoridades nacionales, provinciales y un nutrido grupo de periodistas que cubrieron el evento, incluso los que llegaron de Neuquén y Río Negro, a quienes les prometió "no vender espejitos de colores".

“La principal destrucción del sector energético han sido la macro y el cepo al dólar, pero el Gobierno está intentando solucionar los problemas de fondo y no vender espejitos de colores de dar privilegios cuando no hay dólares. Soy optimista que se están trabajando sobre las medidas de fondo y vamos a poder lograr el potencial completo de Vaca Muerta”, sostuvo.

El ex CEO de YPF durante la gestión de Mauricio Macri describió que los desarrollos de infraestructura en petróleo y gas avanzan de forma razonable, pero alertó que donde hay serias dificultades de infraestructura es en el sector eléctrico, en un marco de parálisis de la obra pública, por la meta de sostener el déficit cero. "No se soluciona de un año al otro. Lo tendrá que hacer el privado", precisó y agregó: "Son muchos años de falta de inversión sostenida, vamos a trabajar para mitigar los efectos en el corto plazo".

¿Qué pasará con las tarifas de luz y gas?

González también precisó que a fin de año la tarifa va a estar llegando al 80% y 90% de la energía y descartó por ahora la entrada en vigencia de la una Canasta Básica Energética (CBE), que el Gobierno había promocionado. "El punto de arranque del año próximo es mucho mejor, en promedio va a ser sustancialmente más alta que este año".

Según un reciente informe de la Fundación Encuentro, a lo largo de 2024 las tarifas de energía eléctrica para algunas familias han experimentado aumentos de hasta un 600%. A pesar de comenzar el año con precios de energía históricamente bajos en dólares, en julio de 2024, el costo de la generación aumentó a 95,5 USD por MWh (mayor al de julio de 2023, y superior al promedio que se ha pagado entre 2013 y 2023),. detalló el trabajo.

Así, el peso del pago de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica en relación con los ingresos para las familias de menores ingresos pasó de ser del 3,9% en noviembre de 2023 al 12,8% en agosto de 2024.

Sin embargo, por ahora González desestimó la aplicación de la CBE, que iba a tener en cuenta los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro. “Esto es importante: sin disciplina fiscal no hay una macro sostenible, y sin macro sostenible, no hay inversiones”, afirmó el nuevo funcionario público, ex director ejecutivo de IDEA.

“Gran parte del problema fiscal tiene que ver con los subsidios a la energía, es muy impresionante cómo la gente lo viene apoyando, un cambio cultural que tomará mucho tiempo, tras décadas de acostumbrarse a no pagar por la energía, pero también por los servicios, las cosas cuestan”, añadió desde el escenario de Shell.

¿De cuánto va a ser el superávit energético en 2024?

Daniel González subrayó que este año la Argentina va a alcanzar un superávit en energía de u$s4.000 o u$s5.000 millones y pronosticó que en 2025 será el doble. "El potencial es grande, la principal restricción ha sido la macro, el cepo. El Gobierno está tratando de solucionar los problemas de fondo y no vender espejitos de colores. Vamos a poder ver el potencial concreto de Vaca Muerta", expresó.

En este sentido destacó el rol de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, que aportán "la mitad" del total del gas y petróleo del país. "Es muy impresionante", dijo. González visitó recientemente la formación neuquina junto al presidente Javier Milei y un puñado de empresarios del sector. Fue una visita cordial, dodde los ejecutivos se comprometieron a invertir, a cambio de equiparar los beneficios que otorgará el RIGI con inversiones anteriores realizadas en el marcaro de la Ley de Hidrocarburos, que pronto sufrirá modificaciones, según pudo saber Energy Report.

Daniel González José Del Río RIGI Shell

Es que muchísimos empresarios se quejaron por lo bajo que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que González aribitrará beneficia a futuros desembolsos, pero no tiene en cuenta el historial de "hundimientos" de dólares que llevan realizado las compañías en Vaca Muerta desde 2008. Se habla de unos u$s50.000 millones que no tuvieron los nuevos beneficios y que ahora esperan por un resarcimiento. González trabaja en ello.

¿Por qué a Daniel González le dicen el "Hombre RIGI"?

Desde el 28 de agosto y a través del Decreto 811/2024, el licenciado en Administración de Empresas Daniel Cristian González Casartelli fue designado Secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía. Ese cargo lo pone al frente del la Unidad de Coordinación RIGI, que también van a integrar otros secretarios de Estado y que será la encargada de evaluar y aprobar los proyectos de inversión que ingresarán al régimen de beneficios. Amparado en su amigo personal y compañero en el Cardenal Newman, González tendrá la última palabra en cada decisión.

Los otros secretarios de la "Unidad RIGI" que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía son de Infraestructura, de Producción, de Finanzas, de Hacienda y Legal y el Administrativo. "Este Comité tendrá el objetivo de recepcionar las presentaciones, derivar las solicitudes presentadas a las áreas técnicas respectivas, monitorear el procedimiento administrativo correspondiente, llevar actualizados los registros individualizados e interactuar con las provincias y municipios en relación a los asuntos vinculados al tratamiento del RIGI", estableció la reglamentación.

El Comité Evaluador de Proyectos RIGI a cargo de González se expedirá a través de un informe conclusivo que, en base a las valoraciones realizadas en los informes técnicos producidos por las reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendará la aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión al RIGI.

El "Hombre RIGI" y los ruidos internos

Según dijeron al menos tres fuentes a este medio, la designación del "Hombre RIGI" provocó ruido dentro del gabinete energético, mucho más que en el minero. Temen que su expertise y nivel de vinculación con las personalidades del sector opaque el trabajo actual que viene haciendo Eduardo Rodríguez Chirillo, quien también participó de la celebración por los 110 años de Shell.

Entre bocado y bocado, una alta fuente lo graficó de lleno: "Eduardo llegó en auto con chofer, entró por el estacionamiento subterráneo, subió por ascensor privado, habló en el escenario y se fue. González entró por la escalera mecánica que da a la calle, como todo el mundo, saludó a todos los que se cruzaron, incluso a los periodistas, habló arriba del escenario, se bajó y siguió charlando con todos. Fijate si Milei retuitea a la Secretaría o a Chirillo". Los gestos hacen a las formas, aunque no garantizan resultados.

Eduardo Rodríguez Chirillo Shell "El RIGI es un complemento adicional para el sector energético y es fundamental porque otorga estabilidad, beneficios, seguridad jurídica", dijo Eduardo Rodríguez Chirillo.

De hecho, en el evento de Shell, el nuevo secretario de coordinación recalcó que el RIGI dará mejoras a algunos sectores, como petróleo, gas y minería, aunque aclaró que no es tan fácil ponerle un número al volumen de inversiones que se viene. En la Jefatura de Gabinete hablaron de u$s47.00 millones por todos los proyectos. Rodríguez Chirillo estimó por el RIGI solo en energía unos u$s2.500 millones en 2025 y otros u$s2.000 millones en 2026.

Más allá de la planta de GNL de YPF y Petronas, González pone el foco en la minería. Y muchos empresarios lo esperan expectantes. "El litio es una realidad, hay una enorme cantidad de inversiones en curso. Otra oportunidad es el cobre, que es enorme, es como cuando mirábamos Vaca Muerta hace 10 años. No le pondría números de dólares que van a venir", pero seguro serán muchos, afirmó.