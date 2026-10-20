Tucumán buscará petróleo y gas: ponen en marcha un proyecto de exploración para determinar el potencial de la provincia

Tucumán iniciará una evaluación de sus antecedentes geológicos para determinar si existen áreas con potencial de petróleo y gas. Los primeros trabajos de campo podrían comenzar durante 2027.

Los trabajos de campo podrían comenzar en 2027, aunque los especialistas advierten que confirmar la existencia de yacimientos comerciales demandará varios años.

Tucumán comenzó a dar los primeros pasos para determinar si existen reservas de petróleo y gas en su territorio , a través de un proyecto de exploración que buscará identificar áreas con potencial hidrocarburífero. La iniciativa será impulsada por Petróleo de Tucumán, encabezada por el empresario Jorge Rocchia Ferro, que convocó al geólogo Ricardo José Gómez Omil para coordinar las investigaciones técnicas.

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El objetivo inicial será reunir y analizar información geológica disponible, incluidos estudios históricos de YPF, investigaciones académicas y antecedentes de exploración en el noroeste argentino. A partir de esos resultados se buscará determinar cuáles son las zonas con mayores posibilidades de contener hidrocarburos y si existen condiciones para avanzar hacia una futura campaña exploratoria.

Los primeros estudios geoquímicos y trabajos de campo podrían comenzar durante 2027 , aunque su ejecución dependerá del otorgamiento de áreas y permisos por parte del Gobierno provincial. Por ahora, no existe un descubrimiento confirmado de petróleo o gas en el marco de esta iniciativa, y los especialistas advierten que determinar si los recursos pueden explotarse comercialmente demandará varios años.

El responsable técnico del proyecto será Ricardo José Gómez Omil, geólogo egresado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con trayectoria en exploración hidrocarburífera en Argentina y otros países de América Latina.

El especialista considera que existen antecedentes geológicos suficientes para justificar una nueva etapa de investigaciones, aunque aclaró que todavía no es posible establecer la magnitud ni las características de los eventuales recursos.

"Tucumán tiene un potencial desconocido. En parte puede ser para petróleo y en parte para gas, pero estamos en los inicios", sostuvo Gómez Omil.

Entre los antecedentes mencionados figuran investigaciones realizadas por YPF y un estudio desarrollado en 2018 por profesionales vinculados con la petrolera y el ámbito universitario, cuyos resultados fueron presentados a las autoridades provinciales.

También existen registros de exploraciones efectuadas en sectores de Salta cercanos al límite con Tucumán, donde algunas perforaciones identificaron manifestaciones de hidrocarburos.

Estos indicios, sin embargo, no permiten confirmar la existencia de acumulaciones comercialmente explotables en territorio tucumano.

Para el geólogo, será necesario establecer si las condiciones geológicas observadas en otras zonas de la Cuenca del Noroeste se extienden hacia la provincia.

"No es descabellado pensar que pueda haber petróleo o gas en la provincia", afirmó, aunque insistió en que cualquier conclusión deberá estar respaldada por nuevos estudios.

Cómo será la primera etapa de exploración

La iniciativa comenzará con la recopilación y revisión de información técnica disponible sobre el subsuelo tucumano.

Los investigadores analizarán estudios históricos de YPF, informes de exploración minera y trabajos científicos realizados en universidades, entre otras fuentes.

Esta primera etapa podría extenderse durante algunos meses y servirá para definir qué investigaciones adicionales resultan necesarias.

Posteriormente, el equipo evaluará la realización de estudios geoquímicos y trabajos de campo que permitan identificar zonas con mejores perspectivas.

Según Gómez Omil, estas actividades podrían comenzar durante 2027, siempre que se completen previamente los procedimientos administrativos.

"Primero hay que otorgar las áreas y las licencias de exploración, que implican compromisos de trabajo y de inversión. A partir de ahí se va a poder trabajar en el campo", explicó.

La necesidad de obtener permisos representa un paso fundamental para avanzar desde el análisis de antecedentes hacia operaciones concretas en el territorio.

El especialista también destacó que los estudios iniciales requieren inversiones considerablemente menores que las necesarias para perforar pozos exploratorios.

Por ese motivo, propuso avanzar gradualmente y utilizar los resultados de cada etapa para decidir si corresponde comprometer mayores recursos.

Petróleo de Tucumán busca conformar un equipo de especialistas

La iniciativa es encabezada por Jorge Rocchia Ferro, presidente de Petróleo de Tucumán, quien mantuvo una reunión con Gómez Omil para avanzar en la organización de los trabajos.

El geólogo comenzó a establecer contactos con otros profesionales que podrían incorporarse al proyecto.

La intención es reunir especialistas con experiencia en exploración de hidrocarburos, junto con jóvenes interesados en participar de las investigaciones.

En ese sentido, uno de los objetivos será aprovechar los conocimientos desarrollados en la Universidad Nacional de Tucumán y promover la vinculación entre los equipos técnicos y el ámbito académico.

Gómez Omil señaló además que existe interés del Gobierno provincial por acompañar la iniciativa y mencionó la predisposición del gobernador Osvaldo Jaldo.

De concretarse ese respaldo, uno de los desafíos será avanzar en la definición de las áreas de exploración y establecer las condiciones administrativas que permitan iniciar los trabajos.

Por ahora, no se informó un monto de inversión comprometido para el proyecto ni un cronograma definitivo para eventuales perforaciones.

La exploración petrolera en el norte argentino atraviesa una etapa de retroceso

La iniciativa surge en un contexto de menor actividad exploratoria en las provincias del noroeste argentino.

A diferencia de lo que ocurre en Vaca Muerta, donde los desarrollos no convencionales impulsan récords de producción, las cuencas maduras del norte enfrentan una declinación de sus yacimientos tradicionales.

Gómez Omil advirtió que las tareas exploratorias en la región se encuentran prácticamente paralizadas desde hace varios años.

El especialista señaló que la disminución de la producción petrolera y gasífera afecta también a las regalías hidrocarburíferas que reciben provincias como Salta, Jujuy y Formosa.

Esta tendencia plantea un desafío para la continuidad de la actividad energética regional y refuerza la necesidad de generar nuevos conocimientos sobre áreas que todavía cuentan con información geológica limitada.

En ese contexto, la posibilidad de desarrollar investigaciones en Tucumán podría contribuir a ampliar el conocimiento sobre los recursos hidrocarburíferos del noroeste argentino.

Sin embargo, la eventual incorporación de la provincia al mapa productor dependerá de comprobar primero la existencia de acumulaciones de petróleo o gas y posteriormente establecer si su explotación resulta técnica y económicamente viable.

Cuándo podrían comenzar las perforaciones en Tucumán

Aunque el proyecto comenzó a tomar forma, todavía no existe una fecha prevista para perforar un pozo exploratorio.

El proceso deberá atravesar distintas etapas antes de llegar a ese punto: análisis de antecedentes, estudios geológicos y geoquímicos, trabajos de campo, identificación de áreas y evaluación de riesgos.

Solo si los resultados justifican avanzar hacia una fase de mayor inversión podrá considerarse una campaña de perforación.

"De aquí al momento en que se decida perforar y, con suerte, encontrar hidrocarburos, van a pasar varios años", advirtió Gómez Omil.

El especialista sostuvo que las provincias deben participar activamente en la generación de información geológica, ya que contar con estudios técnicos puede mejorar las posibilidades de atraer capital privado.

Para Tucumán, el primer paso será determinar si su subsuelo presenta condiciones comparables con las de otras zonas petroleras del norte argentino.

Los resultados de las investigaciones que podrían comenzar en 2027 permitirán establecer si existen fundamentos para avanzar hacia una exploración más profunda y evaluar una eventual incorporación de la provincia a la industria hidrocarburífera nacional.