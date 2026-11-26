Las bolsas globales rebotan y buscan dejar atrás la volatilidad en el sector tecnológico + Agregar ámbito en









Las acciones subieron mientras los inversionistas de Europa y Asia seguían de cerca el repunte de los valores tecnológicos en Wall Street tras varios días de fuertes oscilaciones.

Bolsas globales rebotan con fuerza: el sector tecnológico se recupera. Robb Miller

Los mercados bursátiles de Europa y Asia registran sólidas ganancias el jueves, ya que la última ronda de aranceles estadounidenses pareció menos perjudicial de lo que se temía inicialmente, mientras que el feriado de Acción de Gracias ofreció un respiro bienvenido en Wall Street, tras la inquietud generada por la inteligencia artificial.

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Las propuestas de la Casa Blanca de imponer nuevos aranceles a 14 socios comerciales importantes estuvieron dentro de lo esperado por el mercado y, lo que es más importante, no se sumarán a los que se impusieron en julio. Además, es poco probable que los nuevos aranceles se apliquen antes de febrero o marzo.

China declaró el jueves que se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias en respuesta a los últimos aranceles de Estados Unidos, mientras que Singapur instó a Washington a reconsiderar su postura.

Wall Street permanecerá cerrado el jueves por el feriado de Acción de Gracias, pero los futuros sí se están negociando, con subas generalizadas en todos los tramos.

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,75% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,74%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,43% al alza.

Mercados globales se recuperan: el foco en Wall Street y la IA. Las claves en el resto de los mercados En Europa, el Euro Stoxx sube 1,86%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,76% y el CAC francés acompaña con 1,62%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,46%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,19%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,01%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,29% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,84%. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,60% hasta u$s91,2 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,1%, hasta los u$s84,57 el barril.