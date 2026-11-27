Se prevé que las acciones estadounidenses registren un fuerte repunte cuando se reanude la actividad bursátil tras el Día de Acción de Gracias, a medida que cobra impulso el repunte en el sector de la inteligencia artificial.

Fuerte rebote en tecnológicas: Wall Street se prepara para la apertura post feriado.

Los futuros en Wall Street suben de manera pronunciada este viernes, mientras que las bolsas asiáticas y europeas repuntaron, gracias a la calma provocada por las festividades , que brindaron cierto respiro a la incertidumbre generada por la inteligencia artificial que ha afectado gravemente a los mercados. Por su parte, la disminución de la demanda de activos refugio hace que bajen los bonos del Tesoro .

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Los precios del petróleo se encaminaban el viernes a romper una racha de tres semanas de caídas, tras cuatro sesiones de ganancias, ya que los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz y contra la infraestructura energética saudita avivaron la preocupación por el suministro en Medio Oriente .

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,84% hasta u$s92,45 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,5%, hasta los u$s85,79 el barril.

El dólar se encaminaba a cerrar la semana prácticamente sin cambios , mientras los inversionistas sopesaban el posible lastre que supondría la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU frente al aumento de la demanda de activos refugio.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — sube 1,4 puntos, hasta el 4,9%.

¿Cuáles son las acciones que más suben en la previa? Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 1,92% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 2,64%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 01,45% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Teradyne (+7%), Western Digital (+7%) y Seagate (+7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Essex Property (-24%), Vertex (-7%) y Federal Realty (-5%).

De todas maneras, es importante recordar que la rueda de hoy en Wall Street será acotada, cerrando a las 13 (hora argentina).

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,34%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,84% y el CAC francés acompaña con 0,44%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,82%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 2,11%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 3,73%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,34% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,11%.