La compañía energética británica ratificó su compromiso de largo plazo con el país y aclaró que no mantiene intereses ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas.

Harbour ratificó su posición: sostiene que su vínculo con Sea Lion terminó en 2022 y que su estrategia actual está concentrada en el desarrollo de sus activos y proyectos energéticos en la Argentina.

"Harbour Energy no mantiene ningún interés en Sea Lion , no desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas y no tiene intención de adquirir ni llevar adelante intereses o actividades de esa naturaleza en el futuro". Con esa frade la compañía energética británica salió a reafirmar su compromiso de largo plazo con el país y a despejar cualquier duda sobre su vínculo con las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas . La compañía sostuvo que su inversión en el país fue una decisión estratégica deliberada y aseguró que hoy la Argentina ocupa un lugar importante en su cartera y en sus planes de crecimiento futuro.

“Harbour eligió la Argentina” , afirmó Martín Rueda , Director General de Wintershall Dea Argentina SA , una empresa del Grupo Harbour , en una declaración incluida en un documento de información de la compañía fechado el 19 de noviembre.

La definición se produce en un contexto de debate sobre la participación de Harbour Energy en el negocio energético argentino y, en particular, por su presencia en Southern Energy , el consorcio que impulsa la exportación de gas natural licuado (GNL) desde las costas de Río Negro y que obtuvo la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese marco, la empresa diferenció su actual estrategia de inversión en la Argentina de su pasado vínculo con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

Según la compañía, su presencia en el país se apoya en casi cinco décadas de operación e inversión de Wintershall Dea . En 2024, Harbour Energy adquirió el negocio de exploración y producción de la firma alemana, incluida su cartera de activos en la Argentina.

TotalEnergies y sus socios Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea Argentina (hoy Harbour Energy) pusieron en marcha la plataforma de gas offshore a 60 km de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

La operación le permitió asumir la continuidad de un negocio con una trayectoria de largo plazo, capacidades locales, alianzas consolidadas y una importante base de recursos.

A través de los activos adquiridos, Harbour desarrolla actualmente actividades e inversiones en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Su cartera incluye producción de gas offshore, activos de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta y participación en proyectos estratégicos de infraestructura destinados a ampliar la capacidad exportadora del país, entre ellos desarrollos de GNL y gasoductos asociados. De hecho, Energy Report visitó la plataforma offshore Fénix antes de su inauguración.

La transferencia de los activos de Wintershall Dea a Harbour Energy se oficializó en septiembre de 2024, luego del acuerdo anunciado a fines de 2023 con BASF y LetterOne, accionistas de la compañía alemana. La operación global fue valuada en alrededor de u$s11.000 millones y comprendió activos de petróleo y gas en distintos países, incluida la Argentina.

Qué dijo Martín Rueda sobre la inversión y las Islas Malvinas

En su declaración, Rueda sostuvo que la decisión de invertir en la Argentina fue independiente de los intereses que la compañía había heredado en Sea Lion a partir de una operación corporativa anterior.

“Harbour eligió la Argentina. Nuestro negocio en el país se apoya en casi cinco décadas de operación e inversión de Wintershall Dea, y estamos comprometidos a dar continuidad a ese legado mediante una inversión y un crecimiento responsable, en pleno cumplimiento del marco legal y regulatorio argentino”, señaló.

El directivo también fue categórico sobre la posición actual de la empresa respecto de las Islas Malvinas: “Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.

"Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, señaló Martín Rueda.

Rueda agregó que el foco de la compañía está puesto en desarrollar sus activos argentinos y acompañar el crecimiento de la producción energética nacional. “Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, afirmó.

Según el documento de información compartido por Harbour, la compañía opera en el país a través de sociedades debidamente identificadas y registradas, y sostiene que desarrolla sus actividades en cumplimiento del marco legal y regulatorio vigente, con las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes.

La salida de Harbour Energy de Sea Lion

El vínculo de Harbour Energy con Sea Lion se remonta a una etapa anterior de su historia corporativa. La compañía se constituyó en 2021, tras la adquisición inversa de los negocios de Premier Oil por parte de Chrysaor, una operación que modificó sustancialmente su estructura accionaria, conducción, activos y estrategia.

Entre los intereses heredados se encontraba la participación de Premier Oil en licencias de exploración de Sea Lion, un proyecto hidrocarburífero ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

Harbour sostiene que ese vínculo fue breve y que concluyó por completo en 2022, cuando inició su salida tras ser notificada de la posición del Gobierno argentino y completó la transferencia de la totalidad de su participación.

Rockhopper

La salida de Harbour de Sea Lion ya había sido informada por Ámbito en octubre de 2021, cuando la compañía británica decidió retirarse del desarrollo luego de que el Estado argentino anunciara sanciones y un proceso de inhabilitación por actividades de exploración consideradas ilegales.

En 2022, la participación de Harbour fue adquirida por Navitas Petroleum, que asumió el control operativo del proyecto junto con Rockhopper Exploration. Desde entonces, ambas compañías continuaron impulsando el desarrollo de Sea Lion, que permanece en el centro de la disputa por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Southern Energy y el proyecto de GNL en Río Negro

Uno de los principales activos estratégicos de Harbour en el país es su participación en Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

La iniciativa apunta a convertir el gas de Vaca Muerta en GNL para su exportación desde la costa de Río Negro, mediante dos buques de licuefacción que están en plena preparación. El proyecto busca ampliar la capacidad exportadora del país y abrir una nueva etapa para la comercialización internacional del gas argentino. En conjunto, los buques tendrán una capacidad nominal de procesamiento cercana a 6 millones de toneladas anuales (Mtpa), equivalente a unos 27 millones de metros cúbicos diarios de gas.

En marzo de 2026, SESA y la compañía alemana SEFE formalizaron un contrato de compraventa de GNL por 2 millones de toneladas anuales durante ocho años, con inicio previsto de las exportaciones en 2027. Se trata del mayor acuerdo de exportación de GNL de la historia argentina en términos de volumen y plazo.

Harbour Energy tiene una participación del 15% en Southern Energy. La presencia de la compañía en el consorcio generó cuestionamientos políticos en septiembre de 2026, cuando el diputado Maximiliano Ferraro denunció que una empresa vinculada a antecedentes hidrocarburíferos en Malvinas formaba parte de un proyecto beneficiado por el RIGI.

Posteriormente, se presentó una denuncia penal contra funcionarios nacionales para que se investigara el proceso de incorporación de Southern Energy al régimen y la situación societaria de Harbour Energy y Premier Oil. La presentación pidió determinar qué controles se realizaron y si existía algún acto administrativo que hubiera modificado los efectos de la sanción de 2013. Se trata de planteos judiciales que buscan esclarecer los antecedentes y no de una resolución que haya determinado responsabilidades penales.

En ese contexto, Harbour ratificó su posición: sostiene que su vínculo con Sea Lion terminó en 2022 y que su estrategia actual está concentrada en el desarrollo de sus activos y proyectos energéticos en la Argentina.

Una compañía global con foco en el crecimiento energético

Harbour se presenta como una de las mayores compañías independientes de petróleo y gas del mundo, con una producción global de entre 475.000 y 500.000 barriles equivalentes de petróleo por día, según la información incluida en su documento de contexto.

La empresa cuenta con operaciones en Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Argentina y el norte de África, y mantiene una cartera de oportunidades de crecimiento que incluye desarrollos no convencionales en la Argentina.

Con sede central en Londres y alrededor de 3.200 empleados y contratistas directos, Harbour afirma que su estrategia combina costos operativos competitivos, una cartera diversificada y una exposición significativa a los precios internacionales del petróleo y el gas.

En su mensaje, la compañía buscó dejar una definición sobre el lugar que ocupa la Argentina dentro de esa estrategia: “Hoy, la Argentina es una parte importante de la cartera de Harbour y de sus planes de crecimiento futuro”.