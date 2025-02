Amy Adams se une a Javier Bardem en la serie "Cabo de miedo", producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg

La serie estará basada tanto en la novela de John D. MacDonald "The Executioners" cómo en la película de 1991protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte.

Adams es una de las actrices más célebres de su tiempo y ha recibido seis nominaciones al Oscar hasta la fecha. Ha sido nominada por las películas Vice, American Hustle, The Master, The Fighter, Doubt y Junebug. También es conocida por protagonizar películas como Arrival y Julie and Julia, así como por la miniserie de HBO Sharp Objects, que le valió una nominación al Emmy.