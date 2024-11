Javier Bardem protagonizará la serie "Cabo de miedo", producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg

El presente de Javier Bardem

Este es el último proyecto de Apple para Bardem, quien también protagonizará la película “F1” para la división de medios del gigante tecnológico. Esa película se estrenará en junio de 2025. Bardem es conocido por sus papeles en películas como No Country for Old Men, por la que ganó el Oscar al mejor actor de reparto. También ha sido nominado por su trabajo en películas como Before Night Falls, Biutiful y Becoming the Ricardos. Recientemente protagonizó las dos películas de Dune y tuvo un papel principal en la temporada 2 de Monsters en Netflix.