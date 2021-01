Autorizarán pochoclo para que vuelva el cine

A diferencia del teatro, cuyo público no necesita consumir pochoclo durante las funciones, las cámaras empresarias consideraron que esa imperiosa necesidad que sí tiene el de cine podría ser salvada. El protocolo presentado dice que “el público deberá permanecer con tapabocas puesto y solo podrá quitárselo momentáneamente para ingerir algún alimento o bebida”. Esto modificó la exigencia anterior de no quitarse en ningún momento el tapaboca para consumir, lo que trababa la reapertura de las salas (nadie ignora en dónde reside desde hace años el negocio del cine, esa moderna rama de la gastronomía). Pero no se aclaró si, desde el punto de vista epidemiológico, el virus del covid-19 se vuelve inofensivo durante la momentaneidad de la ingesta.