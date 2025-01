Bárbara Lanata explotó contra Elba Marcovecchio: "Nunca escuché tantas mentiras juntas"

Las declaraciones de Elba Marcovecchio que hicieron estallar a Bárbara Lanata

Marcovecchio fue al programa de De Brito y no se guardó nada. En cuanto a la interna familiar, indicó: "A él ya le había pasado antes y no se había hecho público. Pero no me voy a meter. Cuando yo un día le digo a Jorge que no entendía qué había hecho, porque si había sido algo puntual yo podía repararlo, podía tener una charla. Yo pensaba en ese momento que no le había sacado el novio a nadie ni entendía qué mal había hecho".

A su vez, la viuda aseguró que Lanata le mostró un mail entre Sarah Stewart Brown (mamá de Lola) y Bárbara, para señalarle que tampoco tenían una buena relación. "Lo que él me quería decir con eso era que no era solo conmigo, que estuviera tranquila. Y yo la verdad que para pelearme me pagan, lo que quiero decir es que yo llego a mi casa y tengo una vida tranquila, no tengo conflictos", recordó.

jorge-lanata.webp Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre de 2024, tras seis meses y medio internado.

En ese sentido, habló del "desprecio" de la exmujer del periodista y productora de PPT: "Los desprecios eran muy marcados, yo con Andrea (Rodríguez) nunca me senté en una mesa. No puedo decirte nada de ella, porque además no formaba parte de nuestras vidas. Era la productora de Jorge, que venía cuando tenía reuniones de producción y le conocía la voz por el speaker. Eventualmente, cuando yo iba a la tribuna de Jorge en el programa la saludaba. Pero a mí me dolió mucho todo".

Por último, se refirió a Bárbara Lanata, quien la acusó porque según ella "no lo cuidaba a Jorge, porque no iba al hospital". Y agregó: "Yo decía: ‘¿pero esto es de verdad?’ Jorge me dio su vida y yo le di la mía. Que no lo cuidaba. Que lo envenenaba. Bueno, algún Flynn Paff le he dado, pero envenenar...".

Por último, siguió cargando contra la hija mayor de los Lanata: "En el caso de Bárbara, es una mujer, tiene 35 años… Y con Lola, a Lola la amaba. Para mí fue una gran decepción que la subieran a esta cuestión. De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto...", en referencia a sacar de contexto los videos que se hicieron públicos, según ella "para dañar, nada más que para dañar, porque no tiene ningún significado en la Justicia".