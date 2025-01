Elba Marcovecchio habló sobre los últimos días de Jorge Lanata: "En mi corazón sentía que se iba"

Los últimos días de Jorge Lanata

En la entrevista, Marcovecchio describió el doloroso proceso que vivió durante los últimos días de Lanata. “Me costó porque no la podía caretear, estaba triste, y la respuesta básica que tenía que era decir que era ‘bien’, no me salía, no podía mentir. Es lo más normal que esté triste”, comentó sobre su duelo. Relató cómo, en sus últimos días, Jorge estaba en paz, pero ella sentía impotencia al no poder hacer nada más por él. “Yo le leía y le leía como si pudiera forzarlo hasta por una cuestión de egoísmo, y le leía todo el tiempo. En mi corazón sentía que se iba, pero una parte de mi corazón esperaba el milagro, y no llegó”.