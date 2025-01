Benjamín Vicuña llamó a Wanda Nara para consolarla: "Eugenia es así"

"A eso de las seis de la tarde, ¿quién llama a Wanda? Benjamín Vicuña", relataron. "Benjamín llamó a Wanda ayer a la tarde (por el jueves). Acá se arma el escándalo porque Vicuña hoy está más del lado de Wanda Nara que de la China Suárez, que es la madre de sus hijos".

Posteriormente, vinculó el llamado con la situación que se vivió en el aeropuerto: "Tiene que ver con los papeles del viaje. Trascendió que la China se había olvidado el permiso de viaje de Amancio, pero no se olvidó la China, quien se olvidó fue Vicuña. Se armó un escándalo en el aeropuerto".

"La China le echaba la responsabilidad a él porque fue quien se había olvidado. Vicuña se alteró tanto ante esta situación porque obviamente no podía viajar, que empezó a increpar a la China", agregó.

Por último, reveló una de las cosas que el actor le dijo a la empresaria: "Cuando ayer Vicuña llama a Wanda, él se pone en un lugar como consolándola. Eso es lo peor de todo. Vicuña le decía a Wanda que ‘Eugenia es así’, que no se preocupe…”, remarcó. Y agregó que "estuvieron como media hora hablando".

Asimismo, se refirió a la relación entre las hijas de Wanda y la China Suárez: "Me dijeron que nunca hubo ningún tipo de situación incómoda y que la China es muy amorosa con las hijas de Wanda. Eso no quita que haya sucedido algo, pero que las nenas siempre supieron que Eugenia era la China".

"Me dijeron que en ningún momento hubo ningún problema, que nunca los nenes durmieron en una habitación de servicio ni nada por el estilo. Esta es la versión que me llega a mí, que los días que pasaron fueron súper pacíficos", insistió.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Benjamín Vicuña fue consultado al respecto de la relación de su ex y reconoció que no le preguntaron si Magnolia y Amancio tenían permiso para conocer a la nueva pareja de su madre.

“Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho”, remarcó en diálogo con Intrusos (América) sin ocultar su malestar.