Salió a la luz un video íntimo entre Wanda Nara y Keita Baldé tras el comunicado de Mauro Icardi

Asimismo, Wanda Nara había desmentido las acusaciones cuando el tema surgió por primera vez, asegurando que los encuentros con el futbolista que actualmente milita en el Sivasspor de Turquía fueron cuando estaban separados. Por su parte, el senegalés publicó una historia en Instagram con su familia, lejos del escándalo que cada día suma un nuevo capítulo.

wnada nara .mp4 El video entre la modelo y el futbolista senegalés trascendió este jueves, en medio de la disputa legal. DDM

El comunicado de Mauro Icardi sobre su relación con Wanda Nara y sus hijas

“Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas, como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades”, inició el comunicado Mauro Icardi.

Icardi recordó cuando fue desalojado de su hogar en Santa Bárbara: “Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia”. El hecho ocurrió la madrugada de un sábado, justo antes de operarse de una lesión de rodilla, con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, resultando negativo el allanamiento.

Además, mencionó que se le debía entregar a sus hijas el 13/12, pero sus teléfonos estuvieron apagados hasta el 17/12 porque Wanda Nara estaba de viaje con su "novio". Este viaje se confirmó durante una transmisión en vivo, revelando que la relación existía desde hace tres años, mientras Wanda aún estaba casada con Icardi.

Icardi señaló que, por orden judicial, sus hijas debían pasar Navidad con él y Año Nuevo con su madre. Sin embargo, Wanda no recogió a las niñas, alegando no tener los 10 millones de pesos exigidos de caución, aunque sí tuvo recursos para un avión privado. Mauro decidió cancelar sus planes y quedarse con sus hijas, ante el abandono de su madre.

Durante 20 días, según Icardi, Wanda manipuló a las niñas por teléfono, pero ellas preferían quedarse con él. Icardi aseguró que sus hijas estaban felices y que nunca les habló mal de su madre. Sin embargo, acusó a Wanda de romper la familia por un amante de tres años, que terminó reconociendo como su "novio". También hizo referencia a L-Gante, afirmando que él también fue engañado.

Bajo ese marco, Icardi desmintió las acusaciones de Wanda y criticó su decisión de regresar a Argentina bajo el pretexto de trabajo, argumentando que podía hacerlo en Europa con éxito. Reiteró su compromiso con sus hijas y su deseo de protegerlas de la manipulación y las falsas acusaciones.

Al trascender el vínculo entre la China Suárez con Isabella y Francesca, hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, surgieron distintas versiones. Entre ellas se planteó que el jugador le había dicho a las menores que la actriz era una niñera o amiga personal.

Por eso, en su mensaje aclaró que “mis hijas siempre supieron que Eugenia era “La China”. Así mismo la buscaban en Youtube y en Spotify para escuchar sus canciones de las cuales se hicieron fans y tengo prueba de ello, las cuales elijo hoy preservar por la integridad de mis hijas", afirmó Icardi.

Finalmente, el jugador remarcó que “cada cosa que digo y publico lo hago obligado por las mentiras y difamaciones que ejerce la madre de mis hijas, sin importarle el bienestar y la salud mental de las mismas. Me duele en el alma saber que están siendo manipuladas psicológicamente por su madre. Pero confío en la Justicia. Estoy seguro que voy por el buen camino, me llevaron a la justicia y quisieron ensuciarme, pero con la Verdad, siempre salimos Victoriosos”, concluyó.