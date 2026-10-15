Blondie confirmó la fecha de lanzamiento de "High Noon", su nuevo álbum de estudio + Agregar ámbito en









El disco incluye las últimas grabaciones del cofundador y baterista Clem Burke, quien falleció el año pasado tras una batalla contra el cáncer.

La banda liderada por Debbie Harry y Chris Stein confirmó la fecha de lanzamiento su nuevo disco.

Blondie anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, "High Noon", que incluye las últimas grabaciones de Clem Burke y colaboraciones de Johnny Marr, Glen Matlock y otros.

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Con fecha de lanzamiento prevista para el 26 de febrero a través de BMG, este nuevo disco es el duodécimo álbum de estudio de Debbie Harry y compañía, y la primera colección de material nuevo de los íconos del rock neoyorquino en nueve años.

View this post on Instagram Con la intención de combinar su característico sonido punk-rock con nuevas influencias de música dance y ritmos latinos, el disco incluye las últimas grabaciones del cofundador y baterista Clem Burke, quien falleció el año pasado tras una batalla contra el cáncer .

A lo largo de las 13 canciones de "High Noon", Harry y Chris Stein cuentan con la participación de invitados especiales como Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon de Beirut, y Jess Wolfe y Holly Laessig de Lucius.

"Spectral Eyes", el primer adelanto del nuevo disco de Blondie Hoy (jueves 15 de octubre) se lanzó el primer adelanto del disco con el electrizante nuevo sencillo "Spectral Eyes", compuesto por Marr, quien también participa tocando la guitarra. Melodías vocales enérgicas, brillantes riffs de guitarra y un estribillo hipnótico, el tema captura el sonido característico que catapultó a Blondie a la fama.

Las sesiones de grabación de "High Noon" comenzaron en 2022, cuando el trío original volvió a reunir fuerzas con el productor John Congleton [St. Vincent, The War On Drugs] en Nueva York por primera vez desde que grabaron su álbum de 2017, "Pollinator". “Este álbum es puro Blondie: una fusión de todas nuestras influencias y épocas en algo nuevo”, dijo Harry en un comunicado. “Esta música se siente arraigada en el presente, moldeada por quienes somos y cómo vivimos ahora”. Lista de temas de "High Noon" "Spectral Eyes" "Heartbreak Kid" "Come Back Home" "Tambo Tambo" "Man Who Had No Face" "The End" "Little Metal Drummer" "Sleepwalking" "Whistle Into The Wind" "Antifreeze" "East of Eden" "Bad Underwear" "Ah, Sunflower, Weary of Time"

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