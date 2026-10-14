"Clayface": qué dicen las primeras críticas sobre la nueva película de DC + Agregar ámbito en









Dirigido por James Watkins a partir de un guion coescrito por Mike Flanagan, el filme está protagonizada por Tom Rhys Harries.

Clayface llega a los cines el 22 de octubre.

A una semana del estreno en cines de Clayface, la nueva película de DC sobre el enemigo de Batman, se conocieron las primeras reacciones de periodistas especializados y el panorama es más que alentador.

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Dirigida por James Watkins, director de Speak No Evil, a partir de un guion coescrito por Mike Flanagan, creador de The Haunting of Hill House, Clayface está protagonizada por Tom Rhys Harries como el personaje del Universo DC y adversario de Batman. Clayface es Matt Hagen, un actor cuyo rostro queda desfigurado por un jefe de la mafia local. Desesperado, se ofrece como sujeto de pruebas para la científica Dra. Caitlyn Corr (Naomi Ackie), quien transforma su cuerpo en arcilla y le hace perder la cordura.

Qué dicen las primeras reacciones sobre Clayface "'Clayface' fue fantástica", escribió Steven Weintraub, editor jefe de Collider, en X. "Una magnífica incorporación al Universo DC que no requiere ningún conocimiento previo de DC para disfrutarla. Es para mayores de 18 años y está repleta de escenas brutales que me sorprendieron gratamente. El público se asustó varias veces durante la proyección a la que asistí por lo que se mostraba en pantalla".

Clayface was fantastic. An awesome addition to the DCU that doesn’t require any knowledge of DC to enjoy.



It’s a hard R and loaded with brutal scenes that really surprised me. Audience freaked out a few times during my screening to what was being depicted on screen.



Strong… pic.twitter.com/FcSmdPWZ0N — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 14, 2026 El youtuber Brandon Davis calificó la película de "extraordinariamente genial" y elogió a Watkins por su "creatividad con las habilidades de Clayface". Añadió que Harries "es una estrella" y "lo borda".

El crítico de cine Peter Gray añadió que "tiene ese toque de cómic", pero que eso no "disminuye lo BRUTAL que es. Oscura, violenta, con poca ligereza que contrarreste la crueldad, es una emocionante incorporación al Universo DC de Gunn". Añadió que Harries "aporta un encanto juvenil y una sutil amenaza al personaje".

"CLAYFACE - 'Joker' se encuentra con 'The Substance' en Gotham City. DC va por un body-horror oscuro y trágico esta temporada espeluznante. Un poco tonto a veces, pero con mucho gore. Algunas escenas fueron tan intensas que no pude verlas", escribieron desde Moviezine. CLAYFACE - "Joker" meets "The Substance" in Gotham City.



DC goes for dark and tragic body-horror this spooky season. A bit silly at times but lots of gore. Some scenes were so intense I couldn't watch. #clayface #firstreactions pic.twitter.com/zErQGB50tv — MovieZine (@moviezine) October 14, 2026 Con una historia de Flanagan y un guion coescrito por Flanagan y Hossein Amini, "Clayface" también cuenta con las actuaciones de David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, y está producida por el director de “The Batman”, Matt Reeves, junto con James Gunn y Peter Safran. Su estreno en cines está previsto para el 22 de octubre a través de Warner Bros.

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