"Dune: Parte 3" y lo nuevo de Marvel llegarán a los cines del mundo el 18 de diciembre (el 17 en Argentina), lo que augura un gran éxito de taquilla similar al de "Barbenheimer".

El director Denis Villeneuve no está entusiasmado con que Dune: Parte 3 vaya a competir directamente con Avengers: Doomsday en cines.

Ambas superproducciones llegarán a los cines del mundo 18 de diciembre (el 17 en Argentina), lo que augura un gran éxito de taquilla similar al de "Barbenheimer" , que ya ha sido bautizado como "Dunesday" .

Probablemente, será un fin de semana estupendo para el cine, con muchos aficionados optando por ver ambas películas, pero Villeneuve admitió en una nueva entrevista con la revista Time que tiene sus reservas.

“Escuchen, seré honesto. La primera película de 'Dune' se estrenó al final de la pandemia. Tuvimos una gran recaudación en taquilla en un entorno muy difícil. Pero teníamos las cosas en contra”, dijo el director. “Luego, con la segunda película, lo mismo. Teníamos previsto estrenarla en otoño, pero tuvimos que estrenarla a finales de invierno debido a las dos huelgas de Hollywood. Tuvimos éxito, pero no fue fácil”.

Para la tercera y última película de “Dune”, Villeneuve ansiaba respirar tranquilo: “Por fin, no hay pandemia, ni huelga a la vista. Tendremos un estreno normal”, recuerda haber pensado. “Entonces Disney nos puso en la mira la franquicia más grande de todos los tiempos. No soy tonto. Esas películas son un gigante” .

El estreno de la superproducción de Marvel estaba previsto originalmente para el 1 de mayo de 2026, pero se retrasó el año pasado hasta el 18 de diciembre, la misma fecha que ya tenía reservada Dune: Parte 3. La última película de Avengers, "Endgame" de 2019, sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos con 2940 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

"Me decepcionó muchísimo", dijo Villeneuve sobre el cambio. "Pero nos habíamos comprometido con esta fecha, con IMAX. Era imposible cambiarla. Así que acepté mi destino, rezando a los dioses del cine. 'Dune' no es un gigante como 'Avengers', pero es un animalito atractivo con mucha potencia, y espero que sobrevivamos".

Sin embargo, Villeneuve intenta mantener el optimismo. "Podría ser uno de los fines de semana de mayor recaudación de todos los tiempos gracias a ambas películas", concluyó. "¿Compito con los 'Avengers'? En absoluto. Es un T. rex. Pero me siento orgulloso porque creo que la película cumple con las expectativas".

Avengers: Doomsday y Dune: Parte 3 llegan a los cines de Argentina el 17 de diciembre.